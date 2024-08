Michelle Impossible, Hunziker ritorna su Canale 5 con Bocelli, Scotti e Cuccarini La prima puntata della terza stagione dello show va in onda questa sera, in replica, su Canale 5: tra gli ospiti anche Claudio Santamaria e Francesca Michielin.

La terza edizione di Michelle Impossible & Friends riparte questa sera, giovedì 1° agosto, su Canale 5. Come lo scorso anno, la rete ammiraglia Mediaset, ripropone per la stagione estiva le repliche dello spettacolo di varietà condotto da Michelle Hunziker, con la presenza di ospiti d’eccezione, performance artistiche straordinarie e coreografie mozzafiato. Si riprende quindi dalla prima delle tre puntate, quella andata in onda lo scorso 6 marzo, e che vedrà la conduttrice svizzera sul palco insieme al cast fisso, composto dalla Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla. Inoltre, in questo appuntamento Hunziker coinvolgerà sul palco Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin, con cui si cimenterà in gag esilaranti e momenti di alto spettacolo.

Michelle Impossible & Friends, le repliche della terza stagione, stasera in Tv

L’ultima stagione di Michelle Impossible & Friends, la terza, torna stasera su Canale 5. In questa edizione rinnovata, Michelle Hunziker riparte con il suo one woman show, in cui dividerà il palco con amici di vecchia data e artisti di fama internazionale. Con la sua solita ironia e tanto talento, la conduttrice si cimenterà in performance inedite, affiancata da un cast fisso, composto dalla Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla, e da ospiti diversi ogni volta. In questa prima puntata, ad esempio, ci saranno Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin.

Inoltre, questa terza stagione, vede Hunziker protagonista di un’esilarante parodia, ‘Lugano amara‘, rivisitazione irriverente della celebre serie turca Terra amara, nella quale vedremo anche la partecipazione di Aurora Ramazzotti, figlia della presentatrice con cui ha un legame forte e speciale, oltre che un sodalizio artistico già sperimentato nelle edizioni precedenti della trasmissione.

Quando e dove vedere la puntata

Il programma andrà in onda in replica questa sera, giovedì 1° agosto Canale 5, ma è disponibile in streaming e on demand anche sull’app e il sito di Mediaset Infinity.

