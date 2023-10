Il mercante in fiera, Carlo Conti arriva in soccorso di Pino Insegno: cosa farà Dopo la conferma del programma da parte dell’ad Sergio si rafforza l’ipotesi concorrenti vip per risollevare le sorti del game show: Conti e Cirilli pronti

Il mercante in fiera continua, parola di Roberto Sergio. Nella giornata di ieri l’ad Rai si è scagliato contro tutti i rumor che parlavano di una possibile cancellazione del programma di Pino Insegno e ha confermato il game show nonostante i dati a dir poco deludenti delle prime settimane di messa in onda. Ora per Il mercante in fiera e Pino Insegno è tempo di rimboccarsi le maniche e provare a risollevare le sorti del programma, ancorato intorno a uno scoraggiante 2% di share. Per il game show di Rai 2 si parlava di un cambio di collocazione, ma anche dell’ipotesi di avere dei concorrenti vip: il primo nome sarebbe quello di Carlo Conti che, insieme a Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, arriverebbe da Tale e quale show per aiutare Insegno a "salvare" il suo programma. Scopriamo tutti i dettagli.

Il mercante in fiera: Carlo Conti in aiuto di Pino Insegno

"Pino Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa. Voglio dare una notizia: il suo programma non viene chiuso"; così ieri l’ad Rai Roberto Sergio ha confermato che Il mercante in fiera non chiuderà e continuerà ad andare in onda in questa stagione televisiva. Messe a tacere le voci e scongiurata l’ipotesi della cancellazione, dunque, Il mercante in fiera è chiamato a rialzarsi. I dati sono impietosi – ancorati al 2% di share, e talvolta crollati anche più in basso – e Pino Insegno rischia di diventare il volto principale dei flop della nuova Rai dell’era Giorgia Meloni prima ancora di prendere il timone de L’Eredità, nel 2024.

Come rivelato da un retroscena di TvBlog, per il game show di Rai 2 sembrano profilarsi due scenari: il primo, quello del cambio di collocazione (presumibilmente al pomeriggio, dalle 17 alle 18, nella fascia occupata attualmente da Happy Family con Ema Stokholma) sembra essere in stallo, mentre si rafforza l’ipotesi dei concorrenti vip.

Il mercante in fiera sarebbe infatti pronto ad "arruolare" personaggi famosi nel tentativo di attirare pubblico e salvare il programma grazie al loro appeal. È lo stesso TvBlog a fare il nome di Carlo Conti: il conduttore sarebbe pronto a sbarcare al game show di Pino Insegno come concorrente per aiutare il collega insieme alla coppia Gabriele Cirilli–Francesco Paolantoni.

Il trio arriverebbe direttamente da Tale e quale show a titolo gratuito e il montepremi di puntata verrà devoluto in beneficienza. In questo scambio di favori, Pino Insegno parteciperà alla quinta puntata proprio di Tale e quale, raggiungendo Carlo Conti su Rai 1.

