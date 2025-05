Mediaset chiude una fiction amatissima: la difficile decisione dopo il flop Dopo settimane di voci e supposizioni, i vertici hanno deciso di far terminare definitivamente una delle serie tv più discusse di Canale 5: scopriamo di più.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla messa in onda di diverse fiction Mediaset di successo, molte delle quali già riconfermate per la stagione successiva. Ma per una fiction che viene rinnovata, ce n’è un’altra che viene invece interrotta definitivamente. Parliamo della serie Maria Corleone che, dopo essere andata in onda tra aprile e maggio con la sua attesissima seconda stagione, potrebbe non tornare più: la difficile decisione di Mediaset.

Mediaset, nessun rinnovo per la serie Maria Corleone

Dopo diverse settimane di rumors e ipotesi, soprattutto a seguito di una seconda stagione con dati di ascolto poco confortanti, pare che i vertici di Mediaset abbiano deciso di non rinnovare la serie Maria Corleone per una terza stagione. Parliamo della fiction di Canale 5 che vede protagonista l’attrice Rosa Diletta Rossi nei panni di una giovane stilista siciliana che deve far fronte al peso della famiglia dall’eredità mafiosa molto importante.

Nella sua seconda stagione, andata in onda tra aprile e maggio 2025, abbiamo assistito alla grande evoluzione della protagonista, ormai madre e imprenditrice, ma sempre combattuta tra la voglia di vivere una vita normale con la sua famiglia e quel mondo criminale che la perseguita da sempre. Nonostante l’apprezzamento da parte dei fan della serie, ad oggi Mediaset non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale in merito al rinnovo della fiction. Questo lascia dunque pensare che i vertici non abbiano intenzione di produrre una terza stagione, spegnendo definitivamente i riflettori su Maria Corleone. In altre parole, se generalmente l’intenzione di produrre una nuova stagione viene comunicato addirittura prima della conclusione della precedente, questo silenzio non lascia presagire nulla di buono.

Maria Corleone chiude alla seconda stagione: perché

Tra i principali motivi che potrebbero aver portato i vertici Mediaset a decidere di non rinnovare la fiction Maria Corleone troviamo i dati di ascolto della seconda stagione da poco conclusa. Se la stagione di debutto della serie era riuscita a superare i 2,8 milioni di spettatori, la seconda si è invece fermata a una media di 1,8 milioni di spettatori con uno share dell’11,3%. Numeri non proprio soddisfacenti che rappresentano, di conseguenza, costi di produzione elevati senza un buon ritorno d’immagine, accompagnati anche da diverse critiche da parte della stampa che avrebbe definito la serie un vero e proprio flop con un effetto sorpresa che sarebbe andato a perdersi episodio dopo episodio.

Ad oggi, ciò che si può dedurre dal silenzio di casa Mediaset, è quindi la volontà di non proseguire con questo progetto, nonostante il grande apprezzamento dei fan per l’attrice protagonista Rosa Diletta Rossi, che sicuramente potremo però ritrovare in nuovi progetti molto presto.

