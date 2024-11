Caos a Mattino 4, l'ospite perde le staffe: frase choc e Federica Panicucci sbotta. Cosa è successo Tensioni nella puntata di oggi, quando trattando un caso di cronaca nera molto delicato la situazione è sfuggita di mano: ecco cosa è successo.

Come di consueto, anche questa mattina Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno utilizzato lo spazio del programma Mattino 4 per trattare un caso di cronaca nera molto delicato su cui ancora sono aperte tutte le indagini e le ipotesi. Parliamo del caso della 15enne Larimar, trovata impiccata nel giardino di casa dopo una discussione con delle compagne avvenuta a scuola. In collegamento è intervenuta la mamma, palesemente e comprensibilmente distrutta e arrabbiata per la morte ingiusta della figlia, e ad un certo punto la situazione è sfuggita di mano con una frase choc che non è passata inosservata: vediamo cosa è successo.

Mattino 4, frase choc in collegamento

Questa mattina la Panicucci e Poletti hanno affrontato il delicato caso di Larimar, la 15enne trovata morta nel giardino di casa. Da giorni si indaga sull’accaduto per scoprire se sia stato un suicidio, magari a seguito di istigazione, o se si tratti di un vero e proprio omicidio. In collegamento è intervenuta anche la mamma di Larimar che ha manifestato tutta la sua rabbia. "Quel giorno a scuola mia figlia l’hanno minacciata di morte… Mi capite o no? State capendo quello che sto dicendo o non state capendo?", ha esclamato la donna in diretta. Poletti ha quindi affermato di comprendere perfettamente la situazione mentre la Panicucci è intervenuta sottolineando: "Questa è la battaglia di una mamma…".

Poco dopo, però, la donna in collegamento si è lasciata andare a una frase che non è passata inosservata. "Ci sono nomi, cognomi… Sappiamo già tutto… Che lo facciano in fretta perché se no posso farlo anche io", ha dichiarato. Dopo questa frase la donna è uscita dall’inquadratura e i conduttori sono quindi intervenuti per tentare di ripristinare l’ordine.

Mattino 4, ospite sfugge al controllo: la reazione dei conduttori

"No, signora… Questo no", ha immediatamente esclamato Poletti. La Panicucci, probabilmente distratta da altro, non ha invece compreso quanto accaduto chiedendo quindi spiegazioni al collega. "La signora, prima di abbandonare l’inquadratura, ha detto che se non fanno in fretta ci pensa lei… In uno scatto di rabbia ha abbandonato e ha detto questo. Possiamo chiedere alla regia che lo rimandi in onda…", ha spiegato Roberto Poletti.

L’ospite è poi tornata in diretta e Poletti le ha suggerito di avere fiducia nella giustizia del nostro Paese. "Io mi fido di voi, mi fido della giustizia, ma la voglio al più presto perché ormai si sa chi sono stati", ha quindi risposto la donna. Lo spazio si è poi concluso con le parole della Panicucci. "Raccogliamo in diretta la rabbia e il dolore di una mamma". Per quanto non sia mai giusto farsi giustizia da soli, il pensiero è assolutamente comprensibile, soprattutto se dettato dalla rabbia di questa mamma che ha perso la figlia, il dolore più grande che si possa provare.

