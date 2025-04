Panicucci e Poletti, scintille in diretta per le vacanze: “Fai il ponte lungo”, attimi di imbarazzo su Rete 4 I conduttori hanno chiuso la puntata di oggi di Mattino 4 con un botta e risposta ad alta tensione sulle ferie in vista per la Pasqua: cos’è successo

La settimana di Mattino 4 si chiude all’insegna delle frecciate. Nella puntata di oggi venerdì 18 aprile 2025, infatti, Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno salutato il pubblico di Rete 4 dando appuntamento a martedì prossimo, quando torneranno in diretta al termine del weekend di Pasqua. Poletti, tuttavia, si è forse voluto togliere un sassolino dalla scarpa, sottolineando come non andrà in ferie e resterà saldamente al timone di 4 di sera weekend anche durante il ponte. Federica Panicucci, naturalmente, è rimasta spiazzata dal comportamento del collega. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Mattino 4, la frecciata di Roberto Poletti a Federica Panicucci

Lo scorso febbraio fu Dagospia a lanciare il rumor di presunte tensioni tra Federica Panicucci e Roberto Poletti dietro le quinte di Mattino 4, Le voci, naturalmente, non sono mai state né confermate né smentite; quel che è certo è che la settimana del rotocalco di Rete 4 non si è chiusa nel migliore dei modi, lasciando trapelare qualche tensione tra i due conduttori. Il motivo? Oggi venerdì 18 aprile Poletti ha salutato il pubblico dando appuntamento nell’access prime time, dove continuerà ad andare in onda al timone di 4 di sera con Francesca Barra anche durante il weekend di Pasqua. "Da stasera fino a lunedì, per quattro sere, io vi farò compagnia con Francesca Barra con 4 di sera (…) La politica non si ferma neppure a Pasqua e Pasquetta, ma anche stasera e domani". Il conduttore si poi è voltato improvvisamente in direzione di Federica Panicucci, sostenendo di averla vista sorridere alle sue spalle: "E ride… Ridi perché dici magari che la Pasqua la faccio qua, ma è bello…".

La reazione della conduttrice e il commento: cosa ha detto

Visibilmente spiazzata, Federica Panicucci ha negato ("No, non stavo ridendo proprio per niente") e ha cercato di salvare il salvabile, dando appuntamento al pubblico di Rete 4 sia con 4 di sera che con Mattino 4, che tornerà in onda dopo il lunedì di Pasquetta: "Noi invece torneremo martedì alle 8 e 50 sia con Mattino Cinque che con Mattino 4…". Roberto Poletti ha colto al balzo la notizia, continuando il surreale siparietto e ‘complimentandosi’ con la collega per le ferie che lui non si prenderà, rimanendo – come detto – alla guida di 4 di sera weekend: "Ecco perché rideva… Perché torna martedì! Fai il ponte lungo… Buona Pasqua".

