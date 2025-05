Mary Falconieri, dal GF al matrimonio finito: "Credevo di aver provato il peggio, la vita fa brutti scherzi" Da una storia d'amore lontana dai riflettori alla separazione inattesa: l'ex gieffina rompe il silenzio e lascia tutti di stucco con un messaggio doloroso.

Un fulmine a ciel sereno. È così che è apparsa, agli occhi di molti, la notizia della separazione tra Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello. Dopo anni di amore, due figlie e una quotidianità che sembrava solida e serena, l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato la fine del suo matrimonio. Una comunicazione arrivata in punta di piedi, ma che ha fatto molto rumore.

GF: Mary Falconieri divorzia da Giuseppe Schiavello

L’annuncio social che ha spiazzato tutti, nella notte tra il 9 e il 10 maggio 2025, Mary ha pubblicato una storia su Instagram dal tono amaro e deluso. "Credevo di aver provato tutto il peggio, invece la vita non finisce mai di fare brutti scherzi", ha scritto. Poche parole, ma molto chiare: "Il legame tra me e Giuseppe è finito. Avrò bisogno di tempo!". Poi ha ringraziato chi le sta vicino e ha chiuso con una frase che lascia poco spazio ai dubbi: "Se non risponderò, sapete già il motivo". Un amore nato nel 2018, Mary e Giuseppe stavano insieme da circa otto anni. Si erano conosciuti nel 2018, poi il matrimonio celebrato a Lecce, la città d’origine di lei, e l’arrivo di due figlie: Giulia, nata nel maggio 2022, e Greta, venuta al mondo nel novembre 2024. Una famiglia che, almeno all’apparenza, sembrava ben salda, serena, complice. Lui, avvocato calabrese, sempre lontano dai riflettori. Lei, dopo l’esperienza nel Grande Fratello, aveva scelto una vita più riservata, dedicandosi ai social e alla maternità.

Grande Fratello, una separazione sofferta per Mary Falconieri

Nessun dettaglio sulle cause della rottura. Al momento, Mary non ha voluto rivelare i motivi che hanno portato alla fine del rapporto. I toni che ha usato, tuttavia, lasciano intuire che si sia trattato di una separazione tutt’altro che indolore. E il silenzio su ciò che è accaduto realmente tra i due alimenta un alone di mistero che ha fatto nascere molte domande tra i fan. La notizia della separazione ha scosso i tanti follower che seguono Mary sui social. Nei commenti, si leggono messaggi di sorpresa, di affetto, di supporto. In tanti si dicono dispiaciuti, soprattutto perché negli anni la coppia aveva trasmesso un’immagine di normalità e di equilibrio molto apprezzata. Mary, da parte sua, ha scelto la strada della discrezione. Nessuna polemica, nessuna accusa. Solo la voglia di comunicare un cambiamento importante.

Cosa succederà ora? Difficile dirlo. Quel che è certo è che per Mary inizia una nuova fase della vita. Una fase fatta di nuove responsabilità, ma anche di riscoperta personale. Le sue figlie, oggi più che mai, saranno al centro di tutto. E anche se la strada potrebbe essere in salita, chi la segue da anni sa bene che Mary ha la forza per affrontarla.

