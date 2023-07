Maria Sofia Federico, avances (respinte) al figlio di Rocco Siffredi: “Ma io lo amo lo stesso” L’ex allieva del Collegio neo-diplomata all’accademia dell’attore hard racconta di essere stata rifiutata da Lorenzo Tano: “Abbiamo parlato… Bello, ma niente”

La sempre più chiacchierata Maria Sofia Federico continua far parlare di sé tra attivismo, dichiarazioni ed esperienze. L’ultima in ordine tempo è stata quella alla Rocco Siffredi Academy, dove l’ex allieva de Il Collegio si è diplomata per entrare nel mondo del cinema a luci rosse. Una scelta che non è andata particolarmente giù al padre, ma neanche ai più "puritani" che si sono scagliati contro di lei a suon di hating. Maria Sofia Federico non rinnega niente, e anzi parla della sua esperienza all’accademia hard di Rocco Siffredi spendendo solo bellissime parole.

Ospite di Simone Buratti aka GrenBaud e di Jody Cecchetto (figlio di Claudio) e del "circo" del canale Twitch del primo, Maria Sofia Federico è tornata a parlare del suo periodo nell’accademia di Budapest, svelando anche un particolare retroscena. L’ex allieva de Il Collegio avrebbe infatti provato ad avvicinarsi sentimentalmente a Lorenzo Tano, figlio di Rocco Riffredi, ricevendo però un direttissimo "due di picche". Scopriamo cosa ha detto.

Maria Sofia Federico: due di picche dal figlio di Rocco Siffredi

Come anticipato, nel corso di una chiacchierata su Twitch Maria Sofia Federico ha raccontato a GrenBaud e Jody Cecchetto della sua esperienza alla Rocco Siffredi Academy, l’accademia hard fondata dal pornoattore. Come sempre, l’ex allieva de Il Collegio ha parlato positivamente di quel periodo, fino all’ottenimento del diploma ("Questa esperienza è stata bellissima. Proprio perché io ho un carattere molto malinconico, perché ho tante mancanze, tendo a isolarmi e a rimanere in me stessa. Mentre qui ho trovato ragazze che sono state come sorelle", aveva dichiarato recentemente al podcast Facciamolo).

Maria Sofia Federico ha ribadito quanto questa esperienza sia stata "bellissima", ma ha anche aggiunto un interessante retroscena. L’attivista avrebbe infatti provato (senza successo) ad avvicinarsi a Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi: "Una cosa triste c’è stata. Mi sono presa un palo grosso quanto la villa di Rocco in faccia da Lorenzo Tano" – ha detto l’ex allieva de Il Collegio: "Nel senso che lui mi piaceva tantissimo. Tra l’altro, Ariete ascendente Cancro, la perfezione. Non gli sono piaciuta. Io mi sono innamorata follemente di questo qui; abbiamo parlato tanto… Bello, ma niente".

Maria Sofia Federico ha spiegato che il "due di picche" è stato ancora più una delusione anche e soprattutto perché pensava di avere delle chance: "In teoria mi ha detto che nei suoi standard rientro. Lui vuole una tipa che non beve, non fuma e non è tatuata" – poi la stoccata: "Ma ha detto che sono una bambina di me**a. Forse tra cinque anni… Mi ha detto una cosa simile, che sono troppo infantile, ma io lo amo".

