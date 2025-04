Mare Fuori 5, i retroscena mai raccontati: amori sul set, tensioni e verità nascoste Scopri con noi il dietro le quinte della serie che ha travolto intere generazioni, tra veri amori e scene che non erano finzione.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Amori veri, litigi dietro le quinte, e una scena drammatica che… non era neanche recitata. Perché sì, Mare Fuori non è più solo una serie. È un fenomeno che ha travolto generazioni, un culto che ha trasformato attori in idoli e frasi in tormentoni. Ma dietro tutto questo successo, si nascondono retroscena che pochi conoscono. Come la storia tra Maria Esposito e Antonio Orefice – Rosa Ricci e Totò – che si sono amati anche nella vita reale. O come una delle scene che resterà scolpita nella memoria dei fan… Il primo bacio tra Rosa e Carmine. Guarda il video con noi e scopri tutti i dettagli che non conoscevi. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche