Mare Fuori: quando esce e dove vedere la terza stagione Dopo l’enorme successo delle prime due stagioni, la serie tv italiana si prepara a coinvolgere il pubblico: ecco dove si potranno vedere i nuovi episodi

Arriva la nuova attesissima stagione di Mare Fuori, la serie italiana liberamente ispirata alle vicende del carcere di Nisida, l’istituto penitenziario minorile di Napoli.

Il pubblico potrà emozionarsi con le vicende di nuovi e vecchi personaggi che animeranno ben 25 nuovi episodi. Cosa vedremo e quando sarà messa in onda? Ecco dove seguire tutti gli episodi e cosa aspettarci nelle nuove puntate.

Quando e dove vedere la terza stagione di Mare Fuori

La terza stagione di Mare Fuori potrà essere vista con due modalità differenti. I primi sei episodi andranno infatti in onda in anteprima su Raiplay dal 1° febbraio. Dal 15 febbraio si potranno poi seguire due episodi a settimana, che andranno in onda su Rai 2 in prima serata.

Sulla piattaforma Rai sarà possibile anche vedere o rivedere le prime due stagioni della fiction, per riprendere il filo che collega tutte le appassionanti puntate.

Cosa vedremo nella terza stagione

L’attesa per la terza stagione di Mare Fuori è quasi terminata: tra pochi giorni i protagonisti dell’appassionante serie TV torneranno con le loro storie. Cosa accadrà nei nuovi episodi, dopo l’ingresso in carcere di Rosa? Nella nuova stagione troveremo i protagonisti cresciuti e alle prese con nuove sfide.

Le ragazze e i ragazzi detenuti nel carcere minorile di Napoli dovranno imparare ad affrontare la vita adulta e si troveranno a dover gestire emozioni e sentimenti del tutto nuovi: l’amore, passionale e tormentato, rappresenterà la rotta che li condurrà verso nuove scoperte di sé. Passione, orgoglio, amicizia e promesse saranno protagonisti in questa nuova stagione. Le relazioni amorose non coinvolgeranno solo i giovani detenuti ma anche il personale dell’istituto.

Inoltre, nella terza stagione il pubblico potrà conoscere diversi nuovi personaggi che faranno il loro ingresso nell’Istituto di detenzione minorile. Carmine, Filippo, Mimmo, Viola, Naditza, Silvia e gli altri faranno dunque la conoscenza di Giulia (interpretata da Clara Soccini), trapper milanese decisamente cinica, dei fratelli Di Meo (Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella), complici nella distruzione di un ospedale, e di altri giovani "interrotti".

E forse non mancheranno sorprese e incredibili ritorni, come quello di Ciro. Giacomo Giorgio, l’attore che veste i panni del giovane detenuto ucciso nei primi episodi ha condiviso un enigmatico messaggio su Instagram: Ciro sta bene. Per capire il motivo di questo post occorrerà attendere le nuove puntate.

Mare Fuori, un successo tutto italiano

Mare Fuori, che ha debuttato a settembre 2020, è una fiction 100% italiana tra le più apprezzate da giovani e giovanissimi. Ambientata in un carcere minorile vista mare, appassiona per i drammi dei giovani personaggi, che si trovano in una sorta di "bolla" in cui hanno modo di conoscere loro stessi e di scoprire quale strada prendere nella vita.

La terza serie di Mare Fuori, nata da un’idea di Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu, è diretta da Ivan Silvestrini e realizzata da Rai Fiction e Picomedia.

Nel cast troviamo nomi di spessore: Carolina Crescentini, che interpreta la direttrice dell’Istituto, Carmine Recano, comandante di polizia penitenziaria, Lucrezia Guidone, educatrice dell’Ipm e i giovanissimi Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani che rivedremo tra pochissimi giorni con nuove storie coinvolgenti e avvincenti.

Il progetto ha visto anche la partecipazione del Centro di Produzione Radio Televisiva Rai di Napoli, dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania, della Direzione Rai per la Sostenibilità e dell’Istituto penale per i minori di Nisida che hanno anche proposto il laboratorio ‘Fuori con Testo’ insieme a Raiz e Pier Paolo Polcari. Al laboratorio artistico hanno avuto modo di partecipare alcuni ragazzi che, attraverso la musica, hanno dato voce alla loro esperienza di vita.

In occasione della presentazione della terza stagione i protagonisti della serie hanno viaggiato su uno speciale Frecciarossa, treno ufficiale della fiction, che li ha accompagnati da Roma Termini a Napoli. Potremo vedere il treno viaggiare per tutto il prossimo mese sulle principali linee dell’alta velocità e sarà riconoscibile grazie alla pellicolatura dedicata a Mare Fuori.

Insomma, non rimane che attendere il 1° febbraio per sognare, vivere ed emozionarci su Raiplay insieme a tutti i personaggi di Mare Fuori.

