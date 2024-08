Marcell Jacobs, chi è la moglie Nicole Daza: dal matrimonio alle furiose accuse della ex Il velocista e la sua compagna si sono conosciuti nel 2018: dal matrimonio sono nati due figli, ma l’ex fidanzata e madre del suo primogenito si è lamentata

Recordman europeo e italiano, Marcell Jacobs è uno degli atleti di punta della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024, in cui gli italiani ripongono grande fiducia e speranza dopo il clamoroso oro a Tokyo. La vita di Jacobs si divide tra la pista e la famiglia, e uno dei segreti del suo successo è sicuramente anche il sostegno della moglie Nicole Daza, con cui il velocista si è sposato nel 2022. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Nicole Daza, la moglie di Marcell Jacobs: le nozze

Marcell Jacobs – com’è noto – ha dedicato la sua vita allo sport ma, nonostante i continui impegni tra allenamenti, Mondiali e Olimpiadi, non ha mai rinunciato al tempo per la sua famiglia, con cui attualmente vive a Roma. Nel 2018 il velocista di Desenzano del Garda classe 1994 ha conosciuto Nicole Daza, originaria della capitale (ma nata in Ecuador) e un anno più grande, e da quel momento la storia d’amore tra i due non ha mai vacillato, venendo anzi coronata dal matrimonio. Il 27 settembre del 2022 i due hanno infatti pronunciato il fatidico "sì" e si sono sposati in provincia di Brescia, presso la villa di Gabriele D’Annunzio a Gardone Riviera. Tra gli invitati alle nozze (più di 150), oltre a parenti e amici dall’America c’erano anche altri atleti come Gianmarco Tamberi o il presidente del Coni Giovanni Malagò, ma i più speciali sono stati naturalmente i figli.

Ne giugno del 2019 Marcell e Nicole sono infatti diventati genitori per la prima volta di Anthony, mentre l’anno successivo, a settembre, è nata la loro secondogenita Megan. Il velocista, tuttavia, è padre anche di un altro figlio, nato dalla sua (turbolenta) relazione precedente.

Le accuse della ex compagna

Oltre ai piccoli Anthony e Megan, nati dalla storia d’amore con la moglie Nicole Daza, Marcell Jacobs – come detto – è papa anche di Jeremy, nato dalla sua precedente relazione con la sua ex Renata Erika Szabo quando l’atleta aveva solo 19 anni. Renata è stata protagonista di alcuni feroci attacchi nei confronti di Marcell e ha più volte accusato il campione olimpico di non dedicare le stesse dovute attenzioni (e contributi economici) a Jeremy che, per esempio, nel 2021 non partecipò alle vacanze con il resto della famiglia. La donna non ha risparmiato nemmeno l’attuale moglie del suo ex Nicole Daza: stando ai suoi racconti, infatti, le due sarebbero addirittura venute alle mani durante l’inaugurazione di una nuova pista d’atletica a Desenzano del Garda, città d’origine di Jacobs. A placare gli animi sarebbe stata la polizia, presso cui Renata avrebbe poi sporto denuncia contro Nicole.

