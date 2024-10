Il Grande Fratello fa sparire Maica, Tommaso piange e Shaila sbotta dalla Spagna: “Mi sta sul ca**o” La modella spagnola ha lasciato il reality show di Alfonso Signorini dopo appena 48 ore: l’ex velina commenta il suo ritorno nel programma iberico

È durata appena 48 ore l’esperienza di Maica Benedicto al Grande Fratello. Entrata nella casa più spiata d’Italia nel corso dell’ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini andata in onda lo scorso lunedì direttamente dal Gran Hermano (il GF spagnolo), infatti, la modella spagnola ha già lasciato il programma per fare ritorno in Spagna. Maica ha anche avuto modo di comunicare in diretta con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – sbarcati a loro volta al Gran Hermano – e l’ex velina ha commentato la notizia con parole tutt’altro che lusinghiere nei confronti della modella. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Maica Benedicto lascia il Grande Fratello

"Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa del Grande Fratello per tornare in quella del Gran Hermano in Spagna". Con questo tweet pubblicato alle 2 di notte il team del GF ha annunciato l’addio di Maica Benedicto, che ha chiuso la sua esperienza nel reality show di Alfonso Signorini. La modella spagnola classe 1999, infatti, era sbarcata al Grande Fratello nel corso dell’ultima diretta stagionale andata in onda lo scorso lunedì ma, un po’ a sorpresa, ha lasciato la casa più spiata d’Italia dopo appena 48 ore per fare ritorno al Gran Hermano, il reality "cugino" spagnolo del GF su Telecinco.

In quella che è stata una vera e propria toccata e fuga (trascorsa per larga parte in confessionale), comunque, Maica Benedicto è riuscita a farsi apprezzare da tutti i coinquilini, sia per la sua cucina – Luca Calvani pensava fosse una chef – sia per la sua utilissima ossessione per le pulizie che ha aiutato tutta la casa. "Penso che abbia avuto una situazione grave a casa" ha ipotizzato Luca Giglio; "Magari ha voluto andarsene via perché qua non parlava con nessuno" l’idea di Jessica Morlacchi. Ma il più colpito dall’uscita improvvisa di Maica è stato Tommaso, che con la spagnola aveva instaurato un feeling speciale a prima vista. Sul web circolano video in cui il giovane idraulico appare con gli occhi lucidi dopo aver appreso la notizia dell’uscita della concorrente iberica.

La reazione di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (e dei social spagnoli)

Nel corso dell’ultima puntata del Gran Hermano andata in onda ieri Maica Benedicto si è collegata in diretta con il reality per annunciare il suo ritorno (previsto per lunedì) e salutare Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno compiuto il suo percorso inverso sbarcando proprio nel reality spagnolo. "Ciao ragazzi! Che forte Lorenzo, che piacere ragazzi. E tu come ti chiami? Chiara?" ha esordito la modella spagnola, alterando visibilmente l’ex modella, che ha commentato in italiano rivolgendosi a Lorenzo: "Questa mi sta giù sul ca**o, te lo dico eh!". Il siparietto non è certo andato giù a gran parte del pubblico spagnolo, che si è sfogato sui social contro Shaila. "Ha appena detto una cosa brutta in italiano, come ‘lei non mi piace per un ca**o’, l’ha detto con tono arrogante, che lasci in pace la nostra Maica" si legge, e ancora: "Ma poi la guardava proprio con astio e invidia", "Questa cattiveria solo perché Maica non ricordava il nome? Non è un bell’esempio", Basta così poco per arrabbiarsi?".

