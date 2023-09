È morto David McCallum della serie "N.C.I.S.", un'icona della tv americana L'attore aveva 90 anni ed è deceduto per cause naturali. A comunicarlo è stata la famiglia. McCallum aveva collezionato molti successi televisivi, guadagnandosi due candidature agli Emmy

Fonte: Sky.it

Stando a quanto riportato dalla testata americana Variety: David McCallum, diventato negli anni un divo del piccolo schermo negli anni ’60, interpretando la spia russa Illya Kuryakin nel classico di quel periodo The Man from U.N.C.L.E., è morto. Era sempre riuscito a reinventarsi come attore, tanto che per decenni, è riuscito a conquistare nuove generazioni di fan, soprattutto grazie all’amata e longeva serie crime NCIS. Stando alle prime informazioni riportate, l’attore sarebbe morto per cause naturali, all’età di 90 anni.

Morto David McCallum, chi era

Figlio di due musicisti, nato in Scozia, a Glasgow per la previsione, ha avuto una lunga e prolifica carriera come attore, durata ben settant’anni e che risale ai tempi in cui era studente negli anni ’50 alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra, dove conobbe una delle sue compagne di classe e futura grande star: Joan Collins. L’annuncio della scomparsa è stato dato proprio dalla famiglia dell’attore: "Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole" ha spiegato il figlio Peter McCallum con una dichiarazione riportata da People. "Ha sempre anteposto la famiglia a se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro". Sempre molto positivo e allegro, al Mirror una volta disse: "Ho avuto una vita incredibile. Posso sedermi qui per una settimana e parlarvi del passato e il 99,9% sarà positivo".

La carriera e le serie tv celebri

La sua carriera, come quella di molti, inizia con molte parti secondari, nel suo caso in diversi film britannici. Si è fatto poi conoscere dal pubblico americano con un piccolo ruolo come prigioniero di guerra nella Seconda Guerra Mondiale nel 1963 con il film La grande fuga. McCallum poi è stato guest star di alcuni serial americani come il dramma legale Perry Mason. Nel 1964 la fortuna, protagonista in una serie di spionaggio con l’attore americano Robert Vaughn: The Man from U.N.C.L.E. Il ruolo è valso a McCallum due nomination agli Emmy, diventando un vero e proprio fenomeno televisivo. Poi l’attore si riunì con Vaughn in un film per la TV, sequel della fortunata serie, dal nome: Return of the Man from U.N.C.L.E, nonché in un episodio del 1986 di The A-Team. Negli anni successivi McCallum apparve soprattutto in TV, recitando nella serie britannica Colditz, e in molti altri progetti. Tra le sue apparizioni più famose ricordiamo quelle in: Hart to Hart, Matlock, La signora in giallo, Law and Order e Sex and the City. Torna celebre quando assume il ruolo del medico legale Donald "Ducky" Mallard nello show poliziesco militare della CBS, NCIS.

