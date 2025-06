Lutto nella famiglia reale inglese, il principe William devastato: "Una morte tragica", cosa è successo Una morte assurda e inaspettata scuote il principe del Galles: Sunjay Kapur, uomo d'affari e suo caro amico da decenni, perde la vita dopo una puntura d'ape.

Sunjay Kapur, imprenditore indiano e amico di lunga data del principe William, è morto a 53 anni durante una partita di polo in Inghilterra. A causare il decesso è stata una reazione allergica dopo aver ingerito accidentalmente un’ape. L’insetto lo ha punto all’interno della bocca, scatenando uno choc anafilattico che ha portato all’arresto cardiaco. Secondo gli esperti, le punture nella bocca o nella gola sono tra le più pericolose, perché il gonfiore può bloccare rapidamente le vie respiratorie. Se non si interviene subito, l’esito può essere fatale.

Principe William e Sunjay: un’amicizia nata durante gli studi

Kapur era un volto noto nell’ambiente dell’alta società britannica. Aveva conosciuto William ai tempi della formazione accademica e i due erano rimasti in contatto nel corso degli anni. Li univa la passione per il polo, ma anche una certa affinità personale che andava oltre i riflettori. Kapur frequentava i circoli più esclusivi del Regno Unito e partecipava spesso a eventi privati della famiglia reale. Da Kensington Palace non sono arrivate dichiarazioni ufficiali, ma fonti vicine al principe parlano di un William profondamente scosso dalla notizia.

Un nome noto anche fuori dal mondo industriale

Presidente della multinazionale Sona Comstar, Kapur era considerato uno dei nomi più influenti nel settore automotive. Ma il suo profilo era conosciuto anche per motivi extra-professionali. Era stato il primo marito dell’attrice di Bollywood Karisma Kapoor, con cui aveva avuto due figli. Il matrimonio era finito con un divorzio molto discusso nel 2016, segnato da accuse reciproche e lunghe battaglie legali. Successivamente aveva sposato Priya Sachdev, ex modella, da cui aveva avuto un altro figlio. Poche ore prima della sua morte, aveva pubblicato su X un messaggio di cordoglio per le vittime del disastro aereo di Ahmedabad, in cui erano morte 241 persone. Un messaggio che oggi suona come un triste presagio.

Il cordoglio del mondo del polo e non solo

La Hurlingham Polo Association ha confermato il decesso con una nota ufficiale: "La HPA è profondamente addolorata nel confermare che Sunjay Kapur, patron dell’Aureus Polo Team, è deceduto durante una partita al Guards giovedì 12 giugno". Anche la Sona Comstar ha espresso il proprio cordoglio: "Era un leader visionario, la cui passione e dedizione hanno lasciato un’impronta indelebile sulla nostra azienda e sul settore automobilistico globale". Ashoka University e la Doon School, dove Kapur aveva studiato, lo hanno ricordato come una figura brillante e appassionata, legata ai valori dello sport e dell’imprenditoria. La sua morte improvvisa ha colpito in modo trasversale mondi diversi: quello industriale, sportivo, culturale e anche personale. Per William, più di tutto, era un amico vero.

