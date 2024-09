La tragica storia della gravidanza di Micaela Ramazzotti Ecco tutte le curiosità su una delle pellicole più crude e brutali realizzata da Micaela Ramazzotti, come le storie a cui si ispira e le location utilizzate

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una donna, con il supporto del compagno, viene pagata per portare avanti gravidanze per coppie ricche che non possono avere figli, ma infine l’istinto materno prevale e il legame tra i due viene incrinato dopo che la protagonista, interpretata da Micaela Ramazzotti, scopre il destino dell’ultima bambina data in adozione, capendo che potrebbe succedere anche al suo ultimo figlio. Una storia che racconta la vita nella periferia romana, in modo inaspettato e crudo.

Una famiglia andrà in onda proprio stasera, su Rai 5, alle 21:15

Potrebbe interessarti anche