Ascolti tv ieri (20 novembre), Toffanin surclassa Mara Venier: This is me decolla e Amadeus traina sé stesso Il debutto di This is Me raggiunge il 22,24% di share, Aldo Cazzullo vola, Liorni stacca Gerry Scotti, Sciarelli al 9,39% e La Corrida al 6,1-7,2%: tutti i dati

Silvia Toffanin e Maria De Filippi fanno squadra e non deludono le aspettative dominando negli ascolti tv. Ieri mercoledì 20 novembre 2024, infatti, il debutto su Canale 5 di This is Me ha ottenuto il 22,24% di share, staccando la concorrenza di Chi l’ha visto? e Federica Sciarelli su Rai 3 (9,39%) e la serata benefica di Rai 1 Noi e… (9,69%). Stabile La Corrida di Amadeus, mentre Aldo Cazzullo si è migliorato ancora al timone di Una Giornata Particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra This is Me e Noi e…

Calato il sipario su Io Canto Generation, il mercoledì di Canale 5 ha fatto spazio all’esordio di This is Me. Ieri mercoledì 20 novembre 2024 il primo appuntamento con Silvia Toffanin alla conduzione del nuovo show in pieno stile Verissimo a raccontare e celebrare i successi dei più grandi protagonisti della storia di Amici di Maria De Filippi (tra i quali Emma, Irama, Diana Del Bufalo, Stash, Elena D’Amario e tanti altri) ha toccato il 22,4% di share, raccogliendo 3 milioni e 213mila spettatori e trionfando in prima serata. La serata benefica di Rai 1 Noi e… condotta da Mara Venier si è fermata al 9,69% di share con 1 milione e 525mila spettatori, mentre su Rai 3 Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli ha fatto segnare il 9,39% di share grazie a 1 milione e 567mila spettatori sintonizzati.

Stucky ha raggiunto il 7,83% di share con 1 milione e 562mila spettatori (a seguire The Bad Guy ha registrato il 3,18% di share con 476mila spettatori) su Rai 2, mentre su Italia 1 xXx – Il ritorno di Xander Cage ha ottenuto il 4,36% di share (757mila spettatori). Ancora in crescita dopo gli ottimi risultati della scorsa settimana, Aldo Cazzullo ha messo la freccia nel mercoledì dei talk: Una Giornata Particolare è volato al 7,62% di share con 1 milione e 320mila spettatori su La7, staccando nettamente Fuori dal Coro di Mario Giordano, con un a.m. di 697mila spettatori pari al 4,9% di share.

Stabile La Corrida di Amadeus: la terza puntata dello storico talent show tornato in onda su Nove ha raggiunto il 6,1% di share (1 milione e 132mila spettatori) nella prima parte e il 7,2% di share (694mila spettatori) nella seconda. Su Tv8, invece, 4 Ristoranti in prima tv in chiaro ha fatto registrato il 2,1% di share con 415mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri

Nonostante l’avventura al timone di Chissà chi è sia agli sgoccioli (in crisi d’ascolti, il programma chiuderà nel 2025 e non al termine della stagione), Amadeus ha sfruttato lo spazio dell’access prime time alla guida del game show facendo di fatto traino a sé stesso e a La Corrida, raccogliendo 587mila spettatori (2,8% di share) nella prima parte e 678mila spettatori (3,1% di share) nella seconda. La fascia oraria continua a essere dominata da Stefano De Martino e Affari Tuoi, ieri al 26% di share con 5 milioni e 594mila spettatori.

Nella fascia del preserale continua Marco Liorni e L’Eredità (22,59% di share con più di 4 milioni di spettatori) continuano a mettere sempre più distanza tra Rai 1 e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 (ieri al 20,57% di share con 3 milioni e mezzo di spettatori).

