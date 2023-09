Altro che Berlinguer, Mauro Corona infiamma il web con Brad Pitt: perché In un post Instagram lo scrittore e opinionista di “È sempre Cartabianca” è apparso a fianco dell’attore premio Oscar. L’ex marito di Angelina Jolie sarebbe in Trentino per girare un film.

Una strana coppia che più strana non si può. Da una parte lo scrittore-montanaro Mauro Corona, opinionista fisso a "È sempre Cartabianca" di Bianca Berlinguer, e dall’altra la mega-star hollywoodiana per eccellenza, Brad Pitt. I due sono improvvisamente apparsi insieme, fianco a fianco, in una foto pubblicata da Corona sul suo profilo Instagram. Entrambi vestiti da perfetti montanari, entrambi sorridenti, con alle spalle lo splendido Lago di Misurina, situato in provincia di Belluno. Pare che Pitt si trovi in Trentino Alto-Adige per preparare un film sulla mummia Ötzi, e che si sia affidato all’esperienza di Corona come guida per conoscere meglio il territorio. Vediamo tutta la storia.

La strana coppia Corona-Pitt insieme in montagna

Difficile trovare due personaggi più diversi. Uno è una stella assoluta del firmamento di Hollywood, premio Oscar e sex symbol a livello planetario. L’altro invece è un montanaro dalla barba lunga e dalle opinioni forti, ospite di punta della trasmissione "È sempre Cartabianca" di Bianca Berlinguer. Eppure Brad Pitt e Mauro Corona sono stati fotografati insieme, fianco a fianco, come vecchi compagni di merende.

La foto, che ha fatto in un baleno il giro del web, è apparsa di recente sul profilo Instagram dello stesso Corona, accompagnata dalla semplice didascalia "Misurina, Veneto, Italy". Sullo sfondo si nota infatti il Lago di Misurina, in provincia di Belluno, e in primo piano quelli che sembrano quattro amici di vecchia data. Tutti vestiti da perfetti montanari, compreso il divo Brad Pitt, che indossa occhiali da sole, cappellino di lana e il classico camicione a quadri.

Ma cosa ci fanno insieme, Brad Pitt e Mauro Corona? La star di Hollywood è atterrata da poche ore all’aeroporto di Bolzano (come testimonia un video diffuso dal portale Stol), ma non è ancora chiaro il motivo della visita. Secondo alcuni sarebbe in Trentino Alto-Adige per una breve vacanza in un lussuoso hotel-spa di Merano. Secondo altri, invece, Pitt si troverebbe in zona per motivi lavorativi. Starebbe infatti preparando un film su Ötzi, la mummia che il 19 settembre di 32 anni fa fu ritrovata in alta Val Senales. Un reperto antropologico risalente all’età del rame, che aveva così tanto colpito il divo Brad da spingerlo a tatuarsi la sagoma sull’avambraccio.

Quale che sia il motivo della visita di Brad Pitt, è chiaro che al divo serviva una guida esperta per andare alla scoperta del territorio montuoso dell’alta Italia. E chi meglio dell’alpinista Mauro Corona, quindi, per condurre la star di "C’era una volta a Hollywood" tra i boschi, i laghi e i declivi dello splendido Trentino?

