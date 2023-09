L’ultima notte di Amore: Favino è un poliziotto (quasi) in pensione su Prime Video Il regista Andrea Di Stefano firma il poliziesco (con tinte noir) disponibile da oggi in streaming: ecco trama, cast, location del film

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Il poliziotto Franco Amore (Pierfrancesco Favino) sta scrivendo il suo discorso di addio in vista del suo pensionamento. Ma la notte precedente si rivelerà la più lunga e difficile di tutta la sua vita professionale. Sua moglie Viviana e i loro amici stanno preparando una festa a sorpresa per l’imminente pensionamento del poliziotto. Ma una chiamata all’ultimo momento cambierà completamente la sua vita, quando scopre che il collega di una vita è morto in una sparatoria mentre era in servizio.

Potrebbe interessarti anche