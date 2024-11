L'Eredità, Giulia beffa Christian e i social festeggiano il crac del super campione: "Mandatelo a casa" La studentessa piemontese ferma la marcia del campione, ma i twitt riguardano tutti lui. Cosa è successo nella puntata di venerdì 11 novembre del game show preserale di Rai Uno condotto da Marco Liorni

Sembra imbattibile Christian, il super campione de L’Eredità che, in 7 puntate è arrivato ben 6 volte alla Ghigliottina, vincendone 4. Almeno fino alla puntata di venerdì 22 novembre 2024 del game show di Rai Uno guidato da Marco Liorni ,quando arrivano in studio sfidanti che, finalmente, gli danno del filo da torcere e, per la prima volta, lo fermano prima della Ghigliottina finale. A inizio partita al centro studio, pronti a sfidarsi, oltre al campionissimo Christian ci sono: Giusy giornalista siciliana, Viola biotecnologa toscana, Emanuele consulente aziendale marchigiano, Giulia studentessa di legge piemontese, Rosario, métre con la passione per il karaoke e Anna ortottista napoletana.

L’Eredità, puntata venerdì 22 novembre 2024: cosa è successo

Al Triello, arrivano Anna, Giulia e Christian. Le due sfidanti rendono la serata molto complicata al supercampione tanto che, dopo sette puntate, per la prima volta Christian prende una sonora batosta e rimane molto indietro per tutto il gioco, fino a dover rinunciare ai 100 secondi, l’ultima sfida prima della Ghigliottina, che vede Anna e Giulia confrontarsi.

Alla Ghigliottina, che questa sera mette in ballo un montepremi di ben 195000 euro, arriva la studentessa piemontese di giurisprudenza Giulia, che conquista per la prima volta il diritto di giocarsi il bottino di puntata,

Bravissima a scegliere le parole, Giulia riesce a proteggere tutto il montepremi. Le parole che compongono gli indizi per arrivare alla soluzione sono: Ricordo, Contributi, Libreria, Orizzontale, Formato. La parola giusto, secondo la concorrente è Famiglia. Ma la parola giusta è invece, Liberia. Niente di fatto per il primo tentativo della studentessa, che però ha avuto la soddisfazione di riuscire nell’impresa che sembrava impossibile, di detronizzare Christian. Ed è proprio il campionissimo a catalizzare la discussione in tempo reale degli utenti che commentano L’Eredità sui social. A prevalere, gli interventi critici e anche un pò di stanchezza rispetto alla presenza del campione, che in trasmissione viene lodato, stralodato e sbrodolato dal conduttore Marco Liorni che gli fa i complimenti per la preparazione, ma anche per "come ragiona questo ragazzo", e ancora gli dà del fenomeno perché conosce il baccalà de bras, mentre, a Triello quasi finito, il suo contatore misura un misero 5000€, a fronte di 85000€ e 95000€ delle due bravissime sfidanti.

Cristiche social a Christian: "Basta!"

"Ma l’hanno già fatto uscire in edicola il santino di Christian?" scrive, ironicamente un utente su X. E un altro, si lamenta: "Ma Christian di nuovo al triello? Nooooooooo! Se un concorrente ha vinto 200mila euro mandatelo a casa! Basta! Cambiate le regole! Please!" E ancora, si legge nel feed twitter de L’Eredità: "Ma basta con questo Christian per pietà" oppure: "Tre ore di spiegazione… risposta sbagliata, che noia Christian" Ancora," sto qua che fa il saputello ….ma basta su a casina" e "Cristian hai rotto di spiegare tutto". "Una domanda agli autori: quanti punti di share dovete perdere prima di mandare a casa questo campione saccente all’ennesima potenza?"

