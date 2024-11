L’Eredità, polemiche per la Gigliottina di Christian. Social in tilt: “Allora vale tutto” Nella puntata del 21 novembre il campione dà del filo da torcere a tutti, arrivando allo step finale senza troppi problemi, ma nel gran finale tutto cambia

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno giovedì 21 novembre 2024, ritroviamo alla Ghigliottina il campione in carica Christian, dopo un Triello che lo ha visto competere con Anna, che già la sera precedente avevamo visto all’opera nella suddetta manche, e la debuttante Giulia, la quale raggiunge i 100 secondi insieme a Christian. Vediamo insieme cosa è successo nella puntata del 21 novembre de L’Eredità e le polemiche sui social.

L’Eredità, puntata 21 novembre 2024: cosa è successo

Come accennato poc’anzi, al Triello arrivano prima Christian – già vincitore di oltre 200mila euro da quando è nel quiz game – e Giulia, entrambi passati grazie ai due paroloni indovinati (con non poca difficoltà), e poi Anna dopo aver vinto la sfida contro Paolo. Giulia prova a fare il colpaccio scegliendo Christian per la prima domanda pigliatutto, ma sbaglia la risposta ed è quindi costretta a cedere la metà della sua eredità al campione in carica. "Non riesce il colpaccio orchestrato da Giulia", commenta Marco Liorni prima di lasciare la parola ad Anna, la quale trova la seconda domanda pigliatutto, decidendo poi di mettere in difficoltà Giulia. Peccato che la risposta data è sbagliata e per questo si ritrova a dare la metà dei suoi soldi alla giovane debuttante, ritrovandosi con solo 20mila euro in dote. L’unica possibilità che quest’ultima ha di arrivare ai 100 secondi è la domanda da 50mila euro, perché potrebbe permetterle di superare il valore dell’eredità di Giulia. Quando sia Christian che Giulia ne sbagliano la risposta, anche Anna prova il famoso "colpaccio", ma alla fine a indovinare la soluzione corretta è il campione in carica, che arriva a ottenere ben 135mila euro: "Christian vola ai 100 secondi", urla Marco Liorni.

Anna, rimasta con 20mila euro (Giulia ne ha 45mila), esce dallo studio per lasciare spazio a Giulia e Christian che si sfidano ai 100 secondi: è il campione ad avere la meglio, anche se questa volta non fa filotto, bloccandosi in un paio di occasioni, le stesse che mettono in difficoltà Giulia la quale non riesce mai a tenersi la mano di gioco. Christian arriva ancora una volta alla Ghigliottina, con il conduttore che dice: "Ce la fa ancora!". Il campione trova le cinque parole – sosta, cambiare, secondo, magra, personale – dimezzando solo una volta il montepremi di 180mila euro. Christian punta su "Mezzo", ma la risposta corretta è "Terra" e quindi la somma di 90mila euro resta nella cassa della Rai. "Ma siamo tutti ammirati per come giochi, complimenti ancora per esserti confermato campione de L’Eredità", chiude così la puntata Marco Liorni.

Le polemiche sui social

Anche nella puntata del 21 novembre non mancano le polemiche sui social, questa volta relative alla parola della Ghigliottina: "Stasera hanno fatto i furbetti, parola imprendibile", "Oggi proprio era impossibile!!", "Terra è forzatissima", "Vabbè se è terra la parola allora vale tutto, inventiamoci i collegamenti", "Vabbè ma terra non ci sta proprio meglio tempo scusate".

