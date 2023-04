Giacomo, il timido 20enne che sta sbancando l'Eredità: chi è (e quanto ha vinto) Il giovane veneto Candoni ha ottenuto la sua terza vittoria alla Ghigliottina, facendo arrivare il suo bottino totale a ben 188.750 euro, il terzo in assoluto

Fonte: RaiPlay

Nonostante l’annuncio di una durata ridotta a partire dalla prossima stagione (in una staffetta con Reazione a Catena) e le voci sempre più insistenti riguardo una possibile sostituzione di Flavio Insinna con Pino Insegno, L’Eredità continua ad essere il quiz preserale più seguito della televisione italiana. Con i suoi giochi ormai iconici e qualche novità introdotta quest’anno, il programma di Rai 1 è una vera e propria colonna portante della rete. Merito anche dei concorrenti, amatissimi dal pubblico: nella serata di ieri, 19 aprile, il quiz ha registrato un’altra vincita da record.

L’Eredità, vincita da record di Giacomo Candoni

A confermarsi campione è stato ancora una volta il giovane Giacomo Candoni, diventato ormai un volto noto de L’Eredità. Sono già innumerevoli le puntate in cui il ragazzo, di soli 20 anni, si è aggiudicato l’accesso al gioco finale, la Ghigliottina. Nella serata di ieri, si è seduto al tavolo con un montepremi pari a ben 170mila euro, anche se successivamente il bottino è sceso a 42.500 euro. Nonostante qualche incertezza, però, il campione è riuscito a indovinare quale fosse la parola che legava i cinque indizi, "festa", "papa", "donna", "tv" e "ponte": la soluzione era "mobile" e il giovane Giacomo ha portato a casa il montepremi. Per lui, però, non si tratta del primo trionfo: sono già tre le Ghigliottine nelle quali ha indovinato la parola misteriosa, racimolando un totale di ben 188.750 euro. Una cifra da record, che porta Candoni a piazzarsi al terzo posto tra i campioni più vincenti di sempre all’Eredità. Prima di lui soltanto Lorenzo Petrarca, con un totale di 201mila euro, e Massimo Cannoletta, che ha vinto addirittura 208mila euro.

Chi è il campione dell’Eredità

Ma chi è questo ragazzo così giovane e talentuoso? Giacomo Candoni ha 20 anni ed è nato a Vicenza, in Veneto. È uno studente dell’Università degli studi di Padova, dove è iscritto alla facoltà di Lettere Moderne. Il campione dell’Eredità ha diverse passioni. Innanzitutto il calcio: è infatti un arbitro per la seconda categoria, e il suo amore per lo sport lo ha portato a scrivere articoli per diversi magazine e portali digitali dedicati al tema. In più, ama molto viaggiare, e non si separa mai dalla sua macchina fotografica.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche