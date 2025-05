Fonte: Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 1 /5 Lite dietro le quinte tra due naufraghi L'Isola non è ancora iniziata, ma sembra che ci siano già alcuni problemi tra i naufraghi. A lanciare l'indiscrezione ci ha pensato Deianira Marzano con una storia pubblicata su Instagram: “ISOLA, PRIMI MALUMORI: TRA DUE NAUFRAGHI È SUCCESSO QUALCOSA. C’è già qualcosa che non torna. Secondo quanto trapela da ambienti molto vicini alla produzione, tra due naufraghi noti per il loro carattere “fumantino” sarebbe scoppiata una lite che ha lasciato il segno. I dettagli sono ancora top secret, ma chi era presente parla di un momento di forte tensione che avrebbe spiazzato anche chi lavora dietro le quinte. Pare sia volata qualche parola di troppo, e che uno dei due si sia isolato per ore, visibilmente scosso. Già vogliono abbandonare prima di iniziare”.

In arrivo un gieffino come possibile nuovo concorrente Deianira Marzano non si è limitata a segnalare possibili malumori dal cast, ma anche ad anticipare un possibile nuovo volto aggiunto al parterre dei naufraghi in extremis: "Notizia clamorosa: pare che un ex gieffino potrebbe partire all'ultimo momento per l'Isola. Colpo di scena dell'ultim'ora: secondo indiscrezioni sempre più insistenti, un ex protagonista del Grande Fratello potrebbe unirsi all'Isola all'ultimo momento. Il nome per ora resta top secret, ma le voci si rincorrono e i fan stanno già impazzendo all'idea". Dopo insistenze dei follower che le chiedevano se si trattasse di Lorenzo Spolverato, l'esperta di gossip è rimasta vaga, aggiungendo solo: "Posso solo dire che è un uomo". Questo è bastato però ad alimentare le speranze dei fan.

I retroscena tra Antonella Mosetti e Simona Ventura Il settimanale Oggi, nella rubrica 'I buoni, i belli, i cattivi' di Alberto Dandolo, ha riportato un'indiscrezione secondo cui i vertici Mediaset non sarebbero stati inizialmente felice di apprendere del coinvolgimento di Antonella Mosetti come naufraga nel reality, anche a causa del passato che l'accomuna all'opinionista del programma Simona Ventura: "Si mormora che i vertici Mediaset abbiano inizialmente storto il naso nell'apprendere la partecipazione della Mosetti. La deriva gossippara è dietro l'angolo", il problema sarebbe da ricollegarsi quindi a quando in passato si diffusero le voci di una relazione clandestina tra la showgirl e Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. Anche se la stessa Mosetti ha già specificato di aver chiarito tutto con la conduttrice.

Giulia Salemi in lacrime per la partenza di Pretelli Prima della partenza di Pretelli per l'Honduras, Giulia e Pierpaolo hanno fatto un pranzo a base di cibo italiano, tranquillo e solo per loro due, e Salemi ha documentato il momento per i social: "Ultimo pranzetto pre partenza" aveva scritto in una foto che li ritraeva. Intanto Pierpaolo ha condiviso delle clip in cui raccontava: "Valigia quasi pronta, con il sole che c'è in Honduras bisogna proteggersi ed idratarsi". E poi ancora, facendo riferimento alla storia della fidanzata, aveva detto: "Prima di partire un po' di italianità, quanto mi mancherà questa pasta". Ma i video più teneri sono quelli di loro due in lacrime, lei mentre osserva il giovane terminare la valigia, e lui mentre culla il figlio prima della partenza.