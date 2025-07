Interstellar, dove vederlo in streaming (anche gratis) e perché il film di Christopher Nolan è diventato iconico Interstellar è uno dei film più celebri e iconici di Christopher Nolan: l'emozionante pellicola è disponibile anche in streaming, ecco dove

Che Christopher Nolan sia considerato un regista di grandissimo talento e da molti un vero e proprio visionario è cosa nota, ma ci sono alcuni suoi film in particolare che hanno lasciato il segno nel mondo del cinema, diventando iconici, come Interstellar. Uscito nel 2014, non è solo un film di fantascienza, ma costringe lo spettatore a riflettere sul futuro dell’umanità, sulla natura del tempo, sull’amore e sui legami familiari. Un film che vale sicuramente la pena vedere e anche rivedere, motivo per il quale vi elencheremo tutti i modi per guardarlo in streaming.

Di cosa parla Interstellar

Ma di cosa parla Interstellar e perché è un film così affascinante? Nella pellicola ci troviamo in un futuro non troppo lontano, in cui la Terra è devastata da una piaga agricola che sta rendendo il pianeta inabitabile. Le tempeste di polvere sono all’ordine del giorno e le risorse alimentari sono quasi esaurite, il che avvicina sempre più l’umanità all’estinzione. Joseph Cooper (interpretato da Matthew McConaughey), ex pilota e ingegnere, ora contadino, vive con i suoi due figli, Tom e Murph e scopre proprio nella camera di questa seconda un’anomalia gravitazionale.

Questo porta il protagonista a scovare una base segreta della NASA, dove il professor Brand (Michael Caine) sta lavorando a un piano disperato per salvare l’umanità. Cooper sarà successivamente reclutato per pilotare la navicella Endurance in una missione definitiva e dalla quale dipenderà il destino dell’umanità, ma sarà costretto a lasciare i suoi figli, con la promessa di tornare.

Perché Interstellar è un film imperdibile e dove vederlo in streaming

Christopher Nolan ha portato sul grande schermo un film molto ambizioso, che non è il solito prodotto apocalittico e distopico, ma qualcosa che punta sulle emozioni umane, che coinvolge profondamente lo spettatore e lo porta ad immergersi nel dolore dei suoi protagonisti. Ma è anche un film incredibilmente interessante e a tratti complesso, reso ancor più emozionante e d’impatto grazie all’iconica colonna sonora firmata da Hans Zimmer.

Per chi vuole immergersi in questo viaggio tra Terra e spazio, Interstellar è disponibile su Prime Video per il noleggio o l’acquisto (dai 3,99 euro ai 7,99), così come sulle piattaforme RakutenTV e AppleTv+. È invece disponibile gratis per coloro provvisti di un abbonamento a Netflix.

