Vanessa Scalera, chi è il compagno Filippo Gili. Il 'no' al matrimonio e l'allergia al successo Vanessa Scalera è legata da oltre 10 anni a Filippo Gili, ma niente nozze in vista. Dopo Imma Tataranni, l’attrice fatica ad abituarsi alla fama.

Vanessa Scalera è diventata un volto amatissimo dal pubblico grazie al ruolo di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, fiction di Rai 1 che ha conquistato milioni di spettatori e che sta per tornare con una nuova stagione. Nonostante il grande successo, l’attrice ha sempre mantenuto un profilo basso, evitando i riflettori sulla sua vita privata. Da oltre dieci anni è legata a Filippo Gili, regista teatrale e attore, con cui condivide la passione per il mondo dello spettacolo. Tuttavia, nonostante la lunga relazione, la coppia ha sempre escluso l’idea del matrimonio, come ha chiarito la stessa Scalera. Inoltre, il clamore mediatico generato dalla serie l’ha colta di sorpresa, portandola a una drastica reazione.

Chi è Filippo Gili, il compagno di Vanessa Scalera

Filippo Gili, compagno di Vanessa Scalera, è un nome di spicco nel teatro italiano. Romano, classe 1966, si è diplomato presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico e ha costruito una carriera solida come regista e drammaturgo. Ha lavorato con grandi nomi della scena teatrale, dirigendo spettacoli come Porte chiuse di Sartre, Spettri di Ibsen e Aspettando Godot di Beckett. Ma Gili non si è limitato al teatro: ha diretto film e cortometraggi e ha recitato in fiction televisive, tra cui Buongiorno mamma su Canale 5.

Nonostante la notorietà della sua compagna, Gili ha sempre mantenuto un profilo basso e preferisce che l’attenzione sia concentrata sulla bravura di Vanessa Scalera. "L’attenzione deve essere rivolta alle nostre carriere, non alla nostra storia", ha dichiarato in un’intervista, ribadendo il loro desiderio di mantenere la sfera privata lontana dai riflettori.

Il no al matrimonio e la difficoltà con la fama

La relazione tra Vanessa Scalera e Filippo Gili è solida, ma il matrimonio non rientra nei loro piani. "Ci sposiamo? Ma no", ha risposto l’attrice con fermezza in un’intervista a Domenica In. Un’affermazione che conferma il loro approccio lontano dalle convenzioni, concentrato più sulla condivisione di passioni e valori che su un legame formale.

Se sul piano personale la Scalera ha le idee chiare, sul fronte della popolarità la situazione è più complessa. Il successo arrivato con Imma Tataranni l’ha colta di sorpresa e, come ha rivelato a Fanpage.it, non si sente a suo agio con la nuova visibilità. "La vivo male, però mi hanno detto che mi ci devo abituare", ha ammesso, sottolineando di sentirsi disorientata dall’attenzione del pubblico e del gossip. "Mi ha sconvolto perché io ho una vita normalissima. Studio, poi vado al supermercato… Non sono una rockstar. Ci devo fare il callo". Un rapporto complesso con la fama, che però non ha scalfito la sua passione per la recitazione. Domenica 23 febbraio 2025, Imma Tataranni tornerà su Rai 1 con la nuova stagione, e con lei tornerà anche l’attenzione su Vanessa Scalera. Ma l’attrice, con il suo carattere schivo e determinato, continuerà a vivere il successo a modo suo, cercando di preservare il più possibile la sua normalità.

