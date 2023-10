Imma Tataranni 3: la seconda puntata tra inganni e omicidi Tutte le anticipazioni della seconda puntata della terza stagione della serie tv a tema investigativo in onda su Rai 1, con protagonista Vanessa Scalera

La terza stagione di Imma Tataranni è tornata con grande successo, catturando l’attenzione del pubblico di Rai1 dopo un coinvolgente primo episodio. Questa nuova avventura televisiva con Vanessa Scalera, Alessio Lapice e Massimiliano Gallo continua a svilupparsi partendo dai precedenti eventi della serie. Nata dalla mente di Mariolina Venezia, autrice di romanzi di successo, la serie segue le gesta di Imma Tataranni, una protagonista tenace e determinata che si distingue anche per il suo stile controcorrente. Questa stagione promette di mescolare la componente investigativa con le complesse dinamiche familiari di Imma mentre si impegna a indagare sulle radici dell’odio, le sfide dell’integrazione e le varie tensioni sociali, cercando sempre di scoprire la verità e smantellare i pregiudizi.

Le anticipazioni della seconda puntata di Imma Tataranni 3

Nella seconda puntata della terza stagione di Imma Tataranni, la nostra protagonista si troverà ad affrontare un intricato caso di omicidio che inizialmente sembrava un suicidio. Tutto cambierà grazie a un’intuizione particolare che metterà in moto una serie di eventi cruciali. Come sempre, le vicende personali dei personaggi principali si intrecceranno con la trama investigativa. In questa puntata, vedremo il ritorno di Colagiuri dopo la morte di Romaniello, e il suo carattere sembra essere cambiato: è diventato più burbero, irritabile e soprattutto ossessionato dalla ricerca della verità sull’attentato che ha portato alla morte di Romaniello.

Nella puntata intitolata Liberaci dal male, Colagiuri torna al lavoro dopo una lunga convalescenza, ma il suo atteggiamento ossessivo sulla morte di Romaniello lo trasforma. Imma lo coinvolge in un’indagine a Taranto, dove emerge una complicata storia di droga e segreti dietro un apparente suicidio. Nel frattempo, la vita personale dei protagonisti si intreccia con la trama, con Diana alle prese con disastrosi incontri online e Pietro che partecipa a un corso di scrittura sul giallo per condividere le indagini di Imma.

Dove e quando vederlo

La nuova puntata della fiction Imma Tataranni andrà in onda lunedì 2 ottobre, in prima serata su Rai 1. E sarà poi disponibile sia contemporaneamente che on demand sulla piattaforma di Rai Play.

