Il passato (imbarazzante) di Rocío Muñoz Morales: cosa faceva per vivere Ecco cosa si nasconde nella commedia natalizia dal cast corale, che punta tutto sulla ristorazione: dal cast sopra le righe alle splendide location utilizzate

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Gualtiero Saporito è un grande chef, ma solo nella sua testa: con i suoi arditi mix di ingredienti cucina solo delle schifezze, ma nonostante ciò non demorde. La sua tenacia, un giorno, viene premiata. Infatti il proprietario di una famosa ditta di catering gli offre il posto di capocuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto indetta per "sfamare" il prossimo G7. Per salvare la sua azienda sull’orlo della bancarotta, Gualtiero si trova così alle prese con un team difficile: un aiuto cuoco affetto da ageusia, cioè l’incapacità di sentire i sapori e gli odori, un sommelier astemio, ingannato dalla giudice di cui si innamora che gli fa credere che invece il giudice sia una signora anziana, e una pasticcera che esce dalle torte durante gli addii al celibato anziché prepararle. Quest’ultima è interpretata dalla simpaticissima Rocío Muñoz Morales, il cui personaggio, Perla, si limita a fare quello che le riesce meglio: cioè uscire dalle torte come una novella Marilyn Monroe. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guida TV

Potrebbe interessarti anche