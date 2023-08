Il coraggio di essere Franco: la Rai ricorda Battiato in un documentario Il 3 agosto torna su Rai 3 il docu-film che traccia un ritratto inedito di uno dei più rivoluzionari artisti della storia della musica italiana.

Se c’è un artista che ha segnato una vera e propria rivoluzione nella storia della musica e del cantautorato italiano, quello è senz’altro Franco Battiato. Pioniere di nuovi mondi, autore di brani diventati iconici ma sempre pronto a esplorare gli aspetti più misteriosi e stravaganti dell’essere umano, il cantante è senza dubbio una colonna portante della nostra cultura, e la Rai ha voluto omaggiarlo con un documentario dal titolo Il coraggio di essere Franco. Andato in onda per la prima volta nel 2022, ad un anno esatto dalla sua morte, oggi – giovedì 3 agosto – torna su Rai 3.

Il coraggio di essere Franco è un documentario che si propone di ripercorrere e raccontare la vita e la straordinaria carriera di Franco Battiato, uno degli artisti più rivoluzionari della musica italiana. Ma non solo. Il film ha come obiettivo quello di tracciare un ritratto intimo e inedito del cantautore, soprattutto grazie al racconto di persone che gli sono state vicine e che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita, come ad esempio la nipote Cristina Battiato. Il documentario può contare anche su una grande quantità di materiale inedito, fornito dagli archivi fotografici della famiglia Battiato, dalla Rai, dalla Cineteca di Bologna, dalla Universal Music, ma anche da immagini esclusive girate nelle sue case di Milano e Milo (in Sicilia, la sua terra natale). Tra i documenti e le immagini inedite de Il coraggio di essere Franco troviamo anche alcuni testi autografi risalenti al 1966 e le foto delle sue prime esperienze musicali con il duo Gli Ambulanti che formava con Gregorio Alicata. E, soprattutto, un brano che è rimasto finora inedito, e che nessuno ha mai ascoltato prima.

Il documentario Rai racconta dunque quello che ancora oggi è noto come "il genio di Battiato", la sua creatività, la sua musica rivoluzionaria ma anche la sua spiritualità, così importante per la sua vita e la sua ricerca artistica. Con la voce narrante di Alessandro Preziosi, Il coraggio di essere Franco vede protagonisti anche numerosi volti del mondo dello spettacolo che hanno avuto a che fare con Franco Battiato in momenti diversi della sua vita e della sua carriera. Tra gli altri, il documentario raccoglie le testimonianze di artisti come Alice, Luca Madonia, Sonia Bergamasco, Willem Dafoe, Antonio Scurati, Giovanni Caccamo, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio. Uno degli ospiti più attesi è senza dubbio Morgan che, oltre a raccontare il suo rapporto con il cantautore, esegue in anteprima il brano Battiato mi spezza il cuore, scritto durante la malattia del cantante.

