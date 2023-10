Il Collegio, anticipazioni quarta puntata: la gita e l’arrivo di Joe Bastianich L’ottava stagione del docu-reality di Rai 2 raccontata da Stefano De Martino riparte dopo l’esame di sbarramento: il prof. Maggi e lo chef protagonisti

Il Collegio torna in onda oggi con il consueto appuntamento della domenica in prima serata su Rai 2. L’ottava stagione del docu-reality raccontata dalla voce narrante di Stefano De Martino ripartirà dopo l’esame di sbarramento di settimana scorsa che è costato il posto a Daniele, espulso dalla scuola. I ragazzi sono pronti a tornare tra i banchi del Collegio San Francesco di Lodi, anzi no. In occasione della quarta puntata, infatti, è tempo di una delle esperienze più attese dell’anno: la gita di classe. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli e le anticipazioni della prima serata di oggi domenica 22 ottobre 2023.

Il Collegio, le anticipazioni della quarta puntata

Dopo l’impegnativa sfida dell’esame di sbarramento (inizialmente pensato solo per gli allievi in difficoltà, ma poi esteso a tutti gli studenti per essere entrati nell’ufficio del Preside senza autorizzazione), per i ragazzi de Il Collegio è tempo di un po’ di meritato relax e soprattutto divertimento, ma non solo. Gli alunni sono infatti pronti a partire per la gita scolastica, in cui si starà a stretto contatto con la natura tra biciclettate nel verde e passeggiate all’aria aperta. La gita di classe, come sempre, sarà un’occasione per avvicinarsi e stringere legami sempre più importanti, condividendo le proprie esperienze e le proprie idee sia coi compagni che coi professori.

Protagonista della gita sarà infatti, come sempre, il prof. Andrea Maggi. L’insegnante di Lettere spingerà gli studenti a leggere ad alta voce i temi scritti per l’occasione. Cristopher Parolin dell’indirizzo artistico, ancora una volta, si distinguerà per la sua brillantezza e parlerà a cuore aperto della perdita del padre.

Joe Bastianich ospite speciale

Una visita inaspettata sorprenderà i ragazzi nel corso della puntata di stasera, con l’arrivo di Joe Bastianich. Dopo la raccolta dei crediti per una borsa di studio attraverso il lavoro di gruppo, infatti, gli studenti incontreranno lo chef statunitense e giudice di Masterchef, nonché frontman del gruppo "La terza classe", si esibirà alla chitarra e condivederà degli importanti consigli con tutti gli allievi del Collegio.

