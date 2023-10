I Fatti Vostri, ancora tensioni tra Anna Falchi e Flora Canto. Cos’è successo Nella puntata di stamattina, mercoledì 11 settembre, la moglie di Brignano ha lanciato una frecciatina "velenosa" all'indirizzo della showgirl italo-finlandese. Ecco i dettagli.

Fonte: RaiPlay

Continuano le tensioni tra Anna Falchi e Flora Canto. Le due conduttrici, che quest’anno affiancano Tiberio Timperi alla guida de "I Fatti Vostri" su Rai 2, questa mattina hanno dato vita a una puntata davvero scoppiettante. Tutto è iniziato quando la Falchi, apparsa decisamente pimpante, si è lasciata andare a una raffica di battute, con tanto di giochi di parole e una canzoncina improvvisata partendo dal nome di una telespettatrice. Ma se la performance della showgirl ha scatenato la reazione divertita di Timperi, la risposta della moglie di Enrico Brignano è stata molto più pungente. La Canto ha infatti commentato l’accaduto con una frecciatina all’indirizzo di Anna. Risvegliando così il sospetto che tra le due prime donne i rapporti (almeno dietro le quinte) non siano al momento idilliaci. Ecco tutti i dettagli.

Anna Falchi e Flora Canto, nuove tensioni a "I Fatti Vostri"

Le voci su possibili tensioni tra Anna Falchi e Flora Canto si erano diffuse alcune settimane fa. Era stato il giornalista Alberto Dandolo a lanciare lo scoop su Oggi, all’interno della sua rubrica "Forse non tutti sanno che…". Stando alle sue parole, la Falchi non aveva fatto esattamente i salti di gioia per l’arrivo della moglie di Enrico Brignano, scelta da Rai 2 come co-conduttrice de "I Fatti Vostri".

Nel frattempo, però, il programma è andato avanti senza intoppi, registrando anche ottimi risultati in termini di ascolti. E Anna Falchi e Flora Canto hanno dimostrato, almeno davanti alle telecamere, un discreto affiatamento nel corso della trasmissione. Ora però, dopo quel che è accaduto nella puntata di stamattina, tornano ad affiorare i sospetti. Perché Flora Canto si lasciata scappare una "battutina" velenosa all’indirizzo della Falchi, e la sua uscita è passata tutt’altro che inosservata.

Ecco, in sintesi, cos’è accaduto. Durante il gioco del porcellino, uno dei momenti più amati all’interno del programma, Anna Falchi ha iniziato a improvvisare, lasciandosi guidare dall’ispirazione del momento. Prima ha sfornato una serie di battute in rapida successione, con tanto di giochi di parole, e poi si è lasciata andare intonando una canzone ispirata al nome di una telespettatrice, Maria. Il comportamento della Falchi, abbastanza inusuale, ha stupito e divertito Tiberio Timperi. Mentre Flora Canto ha reagito con una battuta dal lieve sapore di frecciatina.

"Sarà una puntata lunghissima quella di oggi", ha commentato la moglie di Brignano dopo le battute della Falchi. Poi, accortasi forse di essere stata un po’ indelicata, ha provato a correggere il tiro aggiungendo una precisazione: "perché Anna è carica, in vena di battute". Ma a quel punto il danno era già fatto. E anche se la Falchi non ha risposto a tono, è probabile che dietro le quinte, al termine del programma, la show-girl italo-finlandese si sia fatta sentire.

