Grande Fratello, Zeudi la ‘spara grossa’: la rivelazione a luci rosse su Javier (e il pubblico non gradisce). Cos’ha detto Zeudi Di Palma, attuale concorrente del Grande Fratello, si è resa protagonista di una dichiarazione 'particolare' su Javier che ha diviso il pubblico.

Come ripetiamo spesso, al Grande Fratello non ci si annoia mai e questo lo diciamo con grande convinzione. Le acque attorno alla nuova coppia, formata da Javier Martinez ed Helena Prestes, non si apprestano a calmarsi. Il rientro in gioco della modella brasiliana, dopo il ripescaggio avvenuto settimane fa, ha indispettito non poco l’ormai ex amica Zeudi Di Palma, la quale si era avvicinata molto ad Javier prima del rientro di Helena. Nelle scorse ore, il pubblico di Canale 5, è rimasto sconcertato per una dichiarazione fatta proprio dall’ex Miss Italia, sul pallavolista argentino. Ma cos’avrà detto per dividere i telespettatori? Vediamo tutto nello specifico.

Grande Fratello, la dichiarazione a luci rosse di Zeudi su Javier: "E’ superdotato"

Ieri sera, 8 febbraio 2025, i concorrenti del Grande Fratello stavano facendo un gioco per trascorrere del tempo insieme. Nel bel mezzo del gioco, Zeudi si è resa protagonista di una dichiarazione a luci rosse che ha suscitato non poche polemiche. Infatti, parlando con Chiara Cainelli proprio del pallavolista argentino, l’ex Miss Italia ha affermato: "Si è messo il suo pantalone preferito oggi. Eh amo, so tante cose… è superdotato". E’ chiaro a tutto che, ormai, il rapporto tra Zeudi e Javier è rovinato da quando Helena è rientrata in casa. In più circostanze, infatti, Di Palma ha mostrato la sua insofferenza nei confronti di Javier, accusato da Zeudi di essersi avvicinato a lei prima del ripescaggio della modella brasiliana solo per strategia. Martinez, poi, ha esternato i suoi sentimenti a Helena, con la quale, ha trascorso anche una notte di passione.

Grande Fratello, la frase di Zeudi divide il pubblico e piovono critiche

Dopo la frase pronunciata da Zeudi su Javier, i social sono stati invasi da tantissime critiche da parte di utenti che seguono il programma e hanno visto la scena. C’è chi ha trovato questa frase poco ‘galante‘ soprattutto detta dinanzi a tutti gli altri inquilini: "Detto davanti a tutta la casa. Immaginate ora se l’avesse fatta un uomo una battuta del genere." Ma questo è solo uno dei pochissimi commenti che sono stati scritti. Tuttavia, però, c’è chi, riguardando i video circolati sul web, pensa che sia un malinteso. L’audio del video in cui Zeudi pronuncia la frase incriminata non è proprio perfetto, e la parte finale del filmato non si sente molto bene. Molti pensano che quella frase sia rivolta a sé stessa: ecco che il termine "superdotato", potrebbe essere stato pronunciato al femminile, riferendosi a lei come persona informata su tutto, e quindi la frase sarebbe: "So tutto, sono superdotata". Avrebbe senso, indubbiamente, ma neanche di questo c’è la certezza assoluta. Anche per questo il pubblico è diviso.

