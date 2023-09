Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Rosy Chin litiga con tutti Sembra che la chef sia una personalità davvero peperina nella casa. Durante la stessa giornata ha prima sfiorato la lite con Grecia, a causa del modo in cui la prima aveva posizionato degli strofinacci in cucina, poi arriva l'incomprensione con Beatrice Luzzi, perché entrambe sostenevano di aver ricevuto indicazioni discordanti in confessionale. Insomma, con le Vip Rosy non sembra andare molto d'accordo.

Il party in piscina Finalmente è arrivato il momento della prima festa tra i concorrenti. Il gruppo di inquilini ha incominciato infatti a ballare insieme in giardino, poi la festa si è velocemente spostata in piscina grazie ad un paio di inquilini coraggiosi, che si sono lanciati in acqua ancora vestiti.

Sondaggi soprendenti Sembra che il gradimento del pubblico in merito ai concorrenti nominati per l'eliminazione stia sorprendendo un po' tutti. A quanto pare il funzionamento di questa edizione sarebbe confermato dai sondaggi della vigilia, che sui forum dedicati al Grande fratello danno Giuseppe Garibaldi in vantaggio sulla celebrità Samira Lui, che dunque potrebbe essere beffata da perfetto sconosciuto, confermando che i VIP non necessariamente godono di più apprezzamento da parte del pubblico.

Rosy vorrebbe che Giselda cambiasse idea sugli uomini La concorrente naturalizzata italiana Rosy Chin vorrebbe che Giselda riesca ad evolversi con il loro aiuto, facendole capire che le delusioni che ha avuto dall'universo maschile non rappresentano la totalità degli uomini, e che può ancora riscattarsi.

La confessione di Angelica Baraldi sul padre Angelica si è aperta molto con i suoi nuovi inquilini. Durante la notte ha parlato del rapporto che ha con suo padre, rivelando di essere frustrata dal fatto che riesca a piacere e accontentare tutti, meno che lui.