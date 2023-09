Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Giselda a ruota libera sui suoi inquilini Giselda ha deciso di sfogarsi sul comportamento di alcuni suoi inquilini: "Ci sono dei gruppi e vai lì e stanno parlando di una persona, piuttosto che di un’altra. Io non voglio parlare male degli altri, sto nel mio piuttosto. Vedi qualcuno dire ‘E vedi cos’ha fatto’. Poi li vedi insieme e dici ‘Ma sono io o sono loro?’. Capita. Criticano e poi li vedi insieme e allora sto distante da quelle persone là“. Heidi ha chiesto alla montanara più informazioni, ma Giselda ha preferito non sbilanciarsi a riguardo.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Sondaggi sull'eliminazione Arnold, Claudio, Giselda, Grecia e Vittorio sono gli attuali nominati che rischiano l'eliminazione. Come sempre sono cominciati i sondaggi sul web su chi il pubblico vorrebbe salvare. Sembra che Vittorio abbia un altissimo indice di gradimento all'interno di questo gruppo, risultando colui che il pubblico salverebbe. A rischio invece Claudio Roma, che sarebbe il preferito solo del 7% del web al momento.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 La più bella per Paolo Paolo Masella, dopo settimane in cui ha fatto il sostenuto, creando disagi al suo rapporto con Giselda perché sicuro di averle fatto girare la testa, ora esprime la sua preferenza per un'altra inquilina. Passando in rassegna le ragazze, risponde a Ciro: "Anita non si è capito se è fidanzata o no. Già che dice così per me non lo è. Lei secondo me ha il fisico più bello. Ma Heidi è più donna, più sexy". Poi l'ammissione: "Personalmente, di testa, per me la più bella è Letizia. Invece a livello oggettivo la più bella è Samira". Insomma, chissà se Letizia ricambierebbe l'interesse.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Rosy Chin mentore di Giselda Giselda è molto preoccupata di dover uscire dal programma. La chef decide quindi di supportarla dicendo che comprende le preoccupazioni della sua compagna, e la rassicura sui suoi timori, consigliandole di pensare sempre positivo e di focalizzarsi sul suo percorso dentro la Casa: “Secondo me tu non esci. Sei entrata qui, pensa a questa esperienza. Non pensare adesso alle montagne”.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Tutti contro Vittorio nel pasta gate Nel pomeriggio di ieri, Vittorio ha deciso di prepararsi un piatto di pasta, ma Anita lo ha fermato: “Ma che stai facendo?”, dicendo che quella pasta era per Alex, Massimiliano e Claudio. Nella sera invece, a cena, Varrese ha preso il suo piatto di pasta dicendo di averne troppa. Anita ha risposto: “Quella che non mangi lasciata ad Alex, basta che non la dai a Vittorio”. L'attore ha detto che non avrebbe voluto dargliela :“Per principio”. Quanto accaduto nella Casa ha fatto arrabbiare il web. Tutti accusa gli inquilini di andare contro Vittorio in sua assenza, e di isolarlo dal resto del gruppo.