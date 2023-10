Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Varrese maschilista? Le parole dell'ex moglie Su Instagram è stato chiesto alla ex moglie dell'attore: "Vorrei che ci spiegassi tu da femminista come hai fatto a frequentare Varrese". Lei non ha perso l'occasione, ed ha subito rilanciato rispondendo: "La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati". Quindi adesso il pubblico si chiede cosa abbia combinato Massimiliano.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Beatrice Luzzi se la prende con Ciro Petrone Beatrice si è molto infastidita quando nell'ultima diretta Ciro ha detto cosa ne pensa della ship tra lei e Giuseppe. Quindi l'attrice ha chiarito: "Ciro ha detto che vedeva me più presa di Giuseppe e ora ci ha informato di averlo detto in diretta. Ha detto che io sono molto più presa di lui, non mi sembra una cosa chic da dire no? Non mi sembra proprio chic da parte di Ciro dire una cosa del genere... Tu non te lo ricordi ma è così, me l'ha detto lui prima".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Massimiliano è convinto di piacere ancora a Heidi Massimiliano si è confidato con Ciro, cercando in lui un appoggio per la situazione con Heidi: "Fai qualcosa tu, fai qualcosa, dille di uscire fuori da questo blocco. Dille di non fare caz**te. Basta". Poi l'attore ha aggiunto: " Sicuramente sarà un po' in crisi oggi. È uscita fuori la sua paura, la sua fragilità. Ha detto: "Io ho paura di prendere una tranvata con te", perché io le piaccio tanto. Quello che ho sentito io, l'ha sentito lei. Inutile starci a girare intorno. Lo fa per difesa. Io la comprendo, il fatto che sono più grande, che sono padre, sono le cose che avevo messo subito davanti per allontanarla i primi giorni. Lei mi diceva: "Mi ignori", la ignoravo perché le problematiche che la spaventano sono le stesse che spaventano me".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Rosy Chin demoralizzata per Beatrice Rosy Chin ha un momento di sconforto riguardo l'episodio con Beatrice Luzzi e Varrese prova a sostenerla dandole qualche consiglio. Rosy è parsa piuttosto sconvolta, si è quindi aggiunto anche Alex. Massimiliano le ha consigliato di non sperare di poter migliorare i rapporti con la Luzzi, perché Beatrice non cambierà.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Le nomination Grecia, preferita dal pubblico, ha deciso di mandare direttamente al televoto Valentina Modini. Al termine delle nomination, i concorrenti a finire al televoto sono quindi: Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Heidi Baci e Arnold Cardaropoli.