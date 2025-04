Andrea Delogu sepolta dalle critiche per i commenti su Cannavacciuolo: lei risponde e zittisce tutti. Cosa ha detto Delogu travolta da una valanga di commenti per il suo apprezzamento su Antonino Cannavacciuolo. La replica di lei non si fa attendere, e intanto lo chef tace.

Una frase all’apparenza innocente, scritta di getto, ha trasformato in poche ore Andrea Delogu nel bersaglio di una pioggia di critiche. La conduttrice, volto noto della Rai e speaker radiofonica molto attiva sui social, ha cinguettato su X: "Cannavacciuolo è l’uomo più sexy del mondo. Ciao". Un apprezzamento simpatico, quasi goliardico, che invece ha scatenato un putiferio. E non da parte di chi ci si potrebbe aspettare.

Andrea Delogu: il tweet che ha acceso la miccia e le critiche

Bastano poche parole per incendiare il web. Andrea Delogu, fan di MasterChef Italia e Cucine da incubo, ha voluto rendere omaggio a uno dei protagonisti di quei programmi, Antonino Cannavacciuolo. "Cannavacciuolo è l’uomo più sexy del mondo. Ciao", ha scritto, forse senza immaginare che tanti avrebbero storto il naso. Nel giro di poche ore, sotto il post, è arrivata una valanga di commenti pungenti, velenosi, sarcastici. C’è chi ha accusato Delogu di incoerenza, ricordandole che è fidanzata con un giovane modello dal fisico asciutto, chi ha malignato che il fascino dello chef sarebbe dovuto solo alla sua notorietà e al suo conto in banca. Tra i commenti più taglienti: "Però poi ti fidanzi con i modelli", "Chiaramente diventa sexy con Status e Money", "Non credo penseresti lo stesso se fosse uno sconosciuto".

Il contrattacco della speaker

Ma Andrea Delogu sa come incassare i colpi, e non è rimasta a guardare. Con la sua solita ironia -ma anche un po’ di legittimo astio- ha risposto a tono. "I commenti degli uomini sotto il mio post su Cannavacciuolo sono allarmanti", ha esordito in un secondo tweet. Poi, senza tanti giri di parole, ha aggiunto: "Mi chiedo che cosa vi abbia fatto la vita per rendervi così? Vorrei dirvi che anche voi meritate d’essere amati, dovete solo fare uno sforzo e credere di più in voi stessi". Una replica che ha spostato il focus sulla polemica sterile a un tema più profondo: la mancanza di autostima e la tendenza ad attaccare per sentirsi migliori. Non a caso, tantissime follower donne hanno preso le sue difese, sottolineando come si confonda troppo spesso l’estetica con il vero sex appeal.

Antonino Cannavacciuolo resta in silenzio

Dal canto suo, Antonino Cannavacciuolo ha scelto la via più elegante: il silenzio. Nessun commento pubblico, e nessuna apparente risposta privata.Lo chef, tra un impegno a MasterChef Italia e una nuova avventura in Cucine da incubo (atteso domenica 27 aprile su Sky Uno e Now), ha tirato dritto per la sua strada. In fondo, tutto è nato da una battuta affettuosa. Eppure, è bastata per scatenare un fiume di commenti indispettiti, che forse raccontano molto di più di chi li ha scritti che non di Andrea Delogu.

