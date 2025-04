Mentre si allontanano i ricordi del GF e del caos in Casa, il futuro dei gieffini è ancora in divenire, tra chi fa progetti e chi potrebbe tornare in TV.

Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Lorenzo rompe il silenzio dopo Shaila Riguardo la rottura con Shaila, Lorenzo ha finalmente commentato quanto successo, pubblicando una foto tra le sue storie Instagram con una breve didascalia: “Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date, non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate sentire mai solo. Mi dispiace non riuscire a rispondere a tutti, ma ho bisogno anche di stare con la mia famiglia e i miei amici. Mi fate impazzire, vi amo".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Helena e Javier insieme a Milano Sembra che la coppia nata al GF sia partita per Milano, in direzione della Casa della Prestes. In alcune storie Instagram pubblicate dal pallavolista, i due si riprendono mentre passeggiano con il cane in uno dei parchi cittadini, felici e visibilmente innamorati.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Jessica Morlacchi fa un assist ad Helena Intervistata da Today,it, la vincitrice del GF Jessica Morlacchi h a rivelato dei retroscena inediti su come ha vissuto la finale. Il primo scoop è sicuramente che lei non si aspettava di battere tutti gli altri finalisti, ammettendo che lei puntata tutto su un'altra gieffina: "Helena, ero convinta. Tanto che, mentre eravamo lì una di fronte all'altra, la guardavo e sorridevo". Poi ha commentato le teorie dei fan secondo cui la sua vittoria sarebbe stata merito di un'unione tra fandom contro la Prestes: "Io di queste cose non capisco nulla, non lo so. Spero che dietro alla mia vittoria ci sia solo l'amore del pubblico".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Yulia commenta la fine del GF Dopo un lungo silenzio stampa, Yulia Bruschi ha deciso di commentare la fine del reality che l'ha portata ad essere sommersa dalle critiche per la presunta aggressione al suo ex e il presunto tradimento a Giglio. Su Instagram la ragazza ha così commentato il suo percorso: È stato un percorso ricco di sfide, emozioni, crescita, tanto coraggio, amore e soprattutto, di legami che mi porterò nel cuore per sempre. Desidero ringraziare ciascuno di voi per il vostro supporto, la vostra dedizione e il vostro impegno che hanno reso questa esperienza unica e indimenticabile. [...] Sono grata per l’opportunità di mettermi alla prova e raccontare un po’ della mia storia. Mentre mi preparo a intraprendere nuovi percorsi, porto con me le lezioni apprese e i ricordi creati. Ho colto un concetto fondamentale: gli errori sono opportunità di crescita. Grazie ancora a tutti. È stato un onore condividere questo viaggio con voi".