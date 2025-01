Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Helena e Zeudi fanno pace Durante la scorsa notte, Helena e Zeudi hanno avuto una discussione dovuta a due modi differenti di intendere l'amicizia. Se Helena rivendica il proprio rapporto con Lorenzo, Zeudi accusa la ragazza di non riuscire a comunicare. Dopo una giornata passata in tranquillità, Helena prende per mano Zeudi e le chiede di fare pace. Ammette di avere un po' di timore a fidarsi di lei, ma le dispiace per quello che è successo. Zeudi è scettica ma accetta le scuse e abbraccia l'amica, suggellando così la pace.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Chiara Cainelli viola il regolamento Le telecamere del GF hanno ripreso la concorrente mentre comunicava a Giglio un'informazione proveniente dall'esterno, contravvenendo così al regolamento. Mentre ascoltavano in giardino Story of My Life degli One Direction, Cainelli ha esclamato a Giglio: "Tu non sai una cosa che è successa… Ma non posso dirtela". Poi però ha velocemente ceduto: "Uno di loro è morto". Il ragazzo, colpito, ha voluto sapere l'identità del membro, quindi Chiara avvicinandosi all'orecchio del giovane ha ammesso: "Liam". In passato, gli autori del Gf non hanno perdonato simili comportamenti e hanno preso provvedimenti contro chi ha rivelato informazioni dall'esterno. Non è da escludere che anche Chiara possa subire conseguenze.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Jessica si scontra con Stefania Orlando ed Eva Grimaldi Jessica Morlacchi si è recentemente lamentata di presunte preferenze della produzione per alcuni concorrenti, insinuando nuove cose: "Non è carino quello che è successo eh? Non è per niente carino, non possono mandare in onda solo quello che fa piacere a loro". Poi la cantante ha anche affrontato Eva e Stefania, insinuando che possano essere amiche di certi concorrenti per strategia.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Maxime Mbandà in lacrime In piscina, Maxime si apre con Helena e Amanda e, con le lacrime agli occhi, esterna loro alcune sue preoccupazioni legate al ruolo di genitore: Ho paura di quando i miei figli saranno in adolescenza perché ho paura di non riconoscere quando avranno bisogno". Helena da dei suggerimenti: "Dovrai dare un consiglio sia come padre che come amico". Lui si sfoga: "Se avessi avuto più supporto e più comunicazione con i miei genitori, avrei affrontato tutto diversamente".