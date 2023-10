Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Giuseppe si confida con Mughini Allontanandosi dagli altri inquilini, Garibaldi si avvicina a Mughini per aprirsi un po': “Ho sempre avuto paura”, ma conferma che il Grande fratello l'ha aiutato a crescere molto “Ogni cosa la prendo come insegnamento” . Giampiero conferma: “Per te è stata un'esperienza non da poco”. Ma Giuseppe ha ancora paura del futuro e della sua uscita: “Non deve finire, deve continuare. Poi tutto si sistemerà, tempo al tempo”.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Grande fratello dimezzato Da fine novembre il reality dovrebbe essere alleggerito dall'impegno del lunedì. Come mai? Perché a quanto pare Zelig farà il suo atteso ritorno ogni lunedì, e con l'arrivo di Ciao Darwin e Io canto Generation, gli slot della prima serata erano ormai terminati. Non è però da escludere che con il cambio di palinsesti il Gf non possa tornare a godere di una seconda puntata settimanale.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Beatrice soffre per Giuseppe Beatrice soffre ancora per gli ultimi confronti con Giuseppe, il fatto che il giovane abbia criticato il modo dell'attrice di fare il genitore ha avuto un grande peso su di lei, che si sfoga con Massimiliano. L'uomo le racconta di una frequentazione che ha avuto dopo la chiusura del suo matrimonio, quando dall'altra parte ha ricevuto un trattamento simile: Quando ti attaccano sulla genitorialità fa male". Lei ribatte amareggiata: "A te l'hanno fatto in privato, a me in diretta. È stato tutto crudele"

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Jill si sente insicura e piange Jill Cooper si è svegliata con una triste malinconia e qualche lacrima, dovuta ad alcune insicurezze, nate proprio nella casa del Gf. Fortunatamente non è sola, e ci sono Fiordaliso e paolo lì con lei. Fiordaliso la rassicura rispondendo: “Ti capisco perfettamente“. Jill ammette: “Desidero accogliere l’invecchiamento con serenità“, poi racconta a Paolo di cosa si sarebbe voluta sentir dire da giovane. Ora la showgirl sembra stare meglio e aver ritrovato un po' di fiducia in se stessa.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Le pessime battute di Anita Anita ne ha per tutti i questi giorni. Parlando di Beatrice, la 26enne ha detto di ritenerla fuori di testa e si è ritenuta dispiaciuta per i figli che l’hanno come madre, inoltre ha definito Vittorio senza contenuti e noioso, poi anche un: “Deserto sahariano”. Ma lo scivolone maggiore lo ha fatto dopo. Nel parlare con Mirko, confrontando i rispettivi piedi, la ragazza avrebbe ritenuto il suo troppo giallo, dicendo: “Sono gialla, sono itterica. Oddio. Sono più cinese di Rosy”, Anche l'altro concorrente non sarebbe stato da meno, definendola “Mandarina“.