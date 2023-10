Fonte: Mediaset Infinity

4 /5

Anita da un due di picche a Vittorio

In puntata si è scoperto tramite una clip che Vittorio prova effettivamente un certo interesse per Anita. Lei era parsa felice di sentirlo, ma dopo, incalzata da Massimiliano, la ragazza ha confessato: "Io non posso buttarmi in nulla avendo una situazione fuori. Poi c’è da dire che se uno si prende una sbandata si lascia andare, ma a me non succede qui. No, non c’è nessuno che mi smuove nulla. Vittorio? No ma dai, per nulla. Lui non è il mio tipo, proprio distante. Lui è lontanissimo da me. Cosa farò adesso? Nulla, non ci può essere niente, io ho bisogno di un altro tipo. Poi sono una che si annoia facilmente e ho bisogno di un uomo diverso". Poi ha aggiunto addirittura: "Anzi io sono rimasta scioccata quando ho visto la clip. Non pensavo proprio di poter interessare a Vittorio. Perché per me zero, non c’è nulla e mi aspettavo che fosse lo stesso per lui. Però ho apprezzato che lui l’abbia detto. Poteva anche tenerselo dentro e non rivelarlo".