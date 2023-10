Fonte: Mediaset infinity 1 /6 Massimiliano attacca Beatrice con parole forti Massimiliano è ormai ai ferri corti con Beatrice, non ne può più dei suoi atteggiamenti: " Richiamare rabbia per attirare rabbia è devastante. C'è gente qua dentro, come la presente che adesso è venuta a controllare se stessi parlando male di qualcuno, che vive di questo. [...] Sicuramente, se andiamo ad analizzare queste persone, nella loro vita c'è una grossa sofferenza. Di sicuro questa persona ha un odio smisurato per la figura maschile, lo sta dimostrando continuamente. Bisognerebbe andare a vedere lo storico di questa persona. Dichiarò che per anni ha avuto un conflitto con la figura paterna. Sue parole". Poi si lancia in un'analisi: "Ha la bile negli occhi. Io osservo tutto, purtroppo è una mia specializzazione. È una disciplina in cui sono specializzato. Le venature di giallo negli occhi è bilirubina, è fegato, rabbia, risentimento, rancore. E prima o poi quello ti si mangia, ti logora da dentro come un verme".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Paolo e Letizia mettono un punto alla loro amicizia Consapevole del fatto che il loro scontro verrà sicuramente trattato in puntata, il macellaio decide di scambiare due chiacchiere con la fotografa per anticiparle le sue buone intenzioni e, pronto a fare un passo indietro, le fa una richiesta: “Vorrei che tu non mi attaccassi”. "Perché ti dovrei attaccare?" ribatte Letizia stranita e infastidita, che riprendendo delle vecchie parole di Paolo dice: “Ti chiedo di lasciarmi stare, non voglio avere a che fare con una persona che non ha un buon giudizio di me”.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Rosy Chin e Beatrice alzano la voce Beatrice ha deciso di attaccare anche Rosy, insieme a tutti gli altri, criticandola per i suoi comportamenti: "Tu parli delle persone quando non ci sono, fai così dalla prima settimana. Hai parlato male di Vittorio, e dopo l'hai chiamato amore, ti invito a smetterla". Rosy però risponde: "Ogni volta ti intrometti nei discorsi degli altri. Io non ho mai parlato e sparlato di nessuno". Poi Beatrice ha esagerato: "Non è corretto, non è elegante parlare di una persona che non è presente. Sto dicendo quello che fai, come operi. Poi lui arriva e dici "amore amore". Si chiama manipolazione, tu spesso vai nei gruppi a parlare male delle persone. Dal primo giorno mi punti. Tu non devi entrare in competizione" ha continuato Rosy Chin. "Basta parlare male, siamo stufi di questa cosa. La stessa operazione l'ha fatta con altre persone, lo ha fatto anche con me. Lei è una falsa tremenda. Sono stufa".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Fiordaliso non sopporta Grecia Subito dopo il litigio tra Rosy e Beatrice, a cui aveva partecipato anche Fiordaliso in difesa della chef, si è presentata in salotto Grecia:"Per origliare" secondo la cantante, che infatti ha aggiunto: "È arrivata l'altra…le due attrici, ma va a ca*are Grecia, va a ca*are anche te" ha detto a bassa voce a Rosy, confessando poi alla giovane: "Avevo voglia di tirarle una padellata. Stava origliando, ma va bene così".

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Anita piange mentre balla con Giuseppe Gli inquilini in casa hanno deciso di mettere un po' di musica, facendosi aiutare da Fiordaliso, pronta a cantare le strofe delle canzoni. Mentre partiva un pezzo romantico, Giuseppe e Letizia hanno incominciato a ballare un lento, ma la ragazza ha cominciato subito a piangere sulla sua spalla. Probabilmente fa affiorare alla mente ricordi difficili, o la nostalgia per il suo ragazzo, si sono quindi aggiunte Rosy e Letizia per consolarla.