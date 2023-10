Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 La concorrente preferita di Alex Schwazer Parlando con Angelica, Il campione olimpico di marcia ha speso parole molto gentili dei suoi confronti, dicendole: "Sei la mia preferita qui. Chiariamo questa cosa...nell'insieme delle cose sei la mia preferita. Secondo me non solo la mia (riferendosi all'amicizia che lo lega a Paolo). Io ho notato qui dentro che molti hanno alti e bassi, tu invece sei molto lineare. Hai la testa sulle spalle. Io so che su di te ci posso contare in qualsiasi situazione perché hai equilibrio e sei molto lineare. Sei una certezza".

L'amore di Fiordaliso che commuove Fiordaliso ha commosso tutti parlando del suo precedente matrimonio: "Mi amava tanto ma mi tradiva. Sapevo che non mi era fedele, ma io ero innamorata persa. Per molto tempo abbiamo continuato a litigare fino a quando non è finito tutto, dopo sei mesi mi sono sposata per liberare la mia mente". Poi la sorpresa: "Seppi che lui non stava bene, e la persona che mi aveva dato questa notizia mi disse che se ne stava andando. Volevo andare a trovarlo in ospedale ma non sono andata nemmeno al funerale: questo amico in comune me lo sconsigliò per evitare di incontrare la moglie. Dopo un mese circa dalla sua morte ho ricevuto una telefonata dalla moglie, che mi diceva che mi ha aspettato fino alla fine".

Beatrice parla finalmente del rapporto con Giuseppe Beatrice si è sbottonata un po' sul rapporto con il giovane Giuseppe: "Non avrei mai immaginato di avere una storia qua dentro. Non ero venuta con quest'idea e poi ho visto anche la media dell'età". Poi spiega di cominciare a provare qualcosa per lui: "Una volta l'ho truccato e ho avuto modo di guardarlo più attentamente. Poi, dopo una giornata difficile in Tugurio, abbiamo parlato molto e l'ho sentito molto vicino. [...]Tra noi è tutto molto naturale, non c'è bisogno di dirci tante cose: non ci sono piani presenti e futuri, né definizioni".

Signorini difende Beatrice e se la prende con gli inquilini Alcuni inquilini hanno spiegato di trovare il rapporto tra Beatrice e Giuseppe "Surreale", "Non capisco perché per Beatrice, che è una signora più grande, e Giuseppe si parli di storia surreale e a nessuno venga in mente di dire la stessa cosa ai vari Flavio Briatore che stanno con ragazze di 20 anni. Se il signor Massimiliano Varrese perde la testa per Heidi che ha forse 30 anni meno di lui, qualcuno dice che si tratta di un rapporto surreale? Perché con Beatrice e Giuseppe lo si dice?". A prendere la parola è stata poi Fiordaliso, che ha spiegato che lo sconcerto degli abitanti della casa non deriva dalla differenza d'età, ma dai due caratteri così diversi della coppia, a loro dire incompatibili.

Beatrice e Letizia pensano che Vittorio sia gay Se così fosse, non avrebbero sicuramente fatto una bella cosa parlandone senza il consenso del diretto interessato, L'outing resta una cosa seria che non va presa sotto gamba. Ad ogni modo Vittorio ha confermato la sua eterosessualità a Beatrice, dopo che questa ha chiesto in maniera molto macchiettistica: "Ci fai un po' il gay? Ci manca, non ce l'abbiamo. Io speravo in Arnold invece no." Al coro si era poi aggiunta anche Letizia, dicendo: "Alla fine della storia secondo me a Vittorio piace Arnold, te lo dico io".