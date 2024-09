Francesco Arca vittima di un brutto incidente: è irriconoscibile Cosa si nasconde dietro Gli idoli delle donne, il film che vede un cambio di testimone tra Francesco Arca e il comico Lillo? Ecco tutti i retroscena.

Filippo, interpretato inizialmente da Francesco Arca, è uno dei gigolò più desiderati di Roma. In seguito a un incidente subisce un intervento al volto che ne cambia completamente la fisionomia. Non riuscendo più ad avere successo nel suo lavoro, decide di chiedere aiuto a Max, uno dei più grandi gigolò esistenti. L’intervento di Max però non riesce a sortire l’effetto sperato, finché Filippo non incontra Juanita, una colombiana che si innamora di lui e si scoprirà essere figlia di due trafficanti di droga.

Gli idoli delle donne va in onda proprio stasera, martedì 17 settembre 2024, su Cine 34, alle 21:05.

