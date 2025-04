Gianni Morandi, il figlio Tredici Pietro rivela: “Autolesionismo e sostanze, a Milano mi sono perso” Il rapper, pronto a tornare il 4 aprile con un nuovo album, ha raccontato a cuore aperto i momenti più difficili vissuti fino ad ora tra vita e carriera.

Tredici Pietro è il terzo figlio di Gianni Morandi, nato dalla relazione con l’attuale compagna Anna Dan, e proprio come il padre ha deciso di dedicare la propria carriera alla musica. Dopo tre anni dall’ultimo album, Tredici Pietro è pronto a tornare il prossimo 4 aprile con il suo nuovo progetto intitolato Non guardare giù, formato da tredici (numero ovviamente non casuale) brani inediti che raccontano un suo momento di vita molto difficile segnato da "autolesionismo e uso di sostanze". Ecco cosa ha raccontato il rapper proprio a proposito di questo.

Tredici Pietro e suo periodo più difficile: "A Milano mi sono perso"

Intervistato dal Messaggero, Tredici Pietro ha raccontato a cuore aperto il difficile periodo passato, durante il quale si è ritrovato ad avere comportamenti autolesionistici e utilizzare sostanze. "Non parlo di cocaina, che in realtà non mi ha mai attratto, anche se la cito nella canzone. E nemmeno delle droghe in generale – ha precisato il cantante sottolineando di riferirsi invece a psicofarmaci e medicinali – Mi ero trasferito da Bologna a Milano, non solo per lavoro, ma anche per vivere con la mia ex ragazza. Purtroppo, è andato tutto male. La relazione è finita, e a Milano mi sono perso".

Tredici Pietro ha poi continuato il suo racconto affermando: "A Milano devi essere sempre fighissimo, seguire le mode, mostrarti. Non puoi permetterti di prenderti un anno per fare un disco. Sono andato in tilt e ho cominciato ad avere comportamenti autolesionistici, facendomi del male con le sostanze". Fortunatamente, Tredici Pietro è però riuscito a superare il difficile periodo quando, dopo un ricovero dovuto a un piccolo problema di salute, ha deciso di chiedere aiuto iniziando un percorso di analisi.

Tredici Pietro e il rapporto con papà Gianni Morandi

Tredici Pietro ha anche rivelato che, durante il suo periodo peggiore, ha fatto di tutto per tenere all’oscuro i suoi genitori: Gianni Morandi e Anna Dan. "Non li ho inclusi, ho preferito non lasciare a loro questa responsabilità. Vorrei non parlarne più", ha quindi rivelato il rapper, stottolineando che sarà proprio questa sua intervista a raccontare tutto ai i suoi genitori.

Allo stesso tempo, Pietro non ha mai nascosto che, per quanto sia enormemente fiero di avere un padre così conosciuto e di così grande successo, si tratta anche di una responsabilità non indifferente. "Avere lui come padre è una fortuna, ma al tempo stesso è una grossa ombra dalla quale è difficile uscire. È sempre presente, ovunque", ha concluso il ragazzo. Un pensiero nel quale moltissimi figli di personaggi famosi possono indubbiamente ritrovarsi.

