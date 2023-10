GialappaShow, Sabrina Salerno mette in riga il Mago Forest (e ha 500 paia di jeans) La terza puntata del programma della Gialappa’s Band è la più pigra di questa stagione: l’imitazione di Annalisa non funziona, Rovazzi da Sensualità a corte sì

Il terzo appuntamento stagionale di GialappaShow non ha forse brillato per inventiva, ma verrà ricordato soprattutto per una Sabrina Salerno salita alla ribalta contro il Mago Forest. Co-conduttrice della terza puntata, la showgirl genovese è stata probabilmente la prima in questo ruolo a "domare" il Mago e a rispondergli per le rime. Una co-conduttrice di lusso che ha brillato al pari di un altro ospite di lusso: Fabio Rovazzi, sbarcato a Sensualità a corte per conquistare "Madre". Più sbiaditi gli altri sketch della serata, a partire soprattutto dalle imitazioni fiacche: Ilary Blasi, Flavio Insinna e una Annalisa a tratti trash. Scopriamo cos’è successo ieri lunedì 30 ottobre a GialappaShow e com’è andata la serata.

GialappaShow, la terza puntata: Sabrina Salerno mattatrice

La terza serata di TV8 targata GialappaShow è stata, come detto, forse la più pigra di questa stagione, ma a brillare ci ha pensato Sabrina Salerno. Co-conduttrice del terzo appuntamento in prima serata della trasmissione della Gialappa’s Band, la showgirl non si è limitata ad affiancare il Mago Forest, ed è stata forse la prima in questo ruolo a rispondergli per le rime. Il conduttore dello show – solitamente preso in giro solo dalla Gialappa’s, con le conduttrici semplicemente al suo seguito – ha dovuto far fronte infatti a una Sabrina Salerno in gran spolvero, pronta a sbeffeggiare direttamente (e simpaticamente) il Mago e le sue battute. La mattatrice della serata di GialappaShow se ne andrà con due segreti: quello della sua ormai famigerata eterna giovinezza e quello dei suoi jeans. Sabrina ha confessato di possedere ben "500 paia di jeans", e la domanda del Mago Forest ("Ma lo sai che si possono lavare?") ha parlato un po’ per tutto il pubblico.

Fabio Rovazzi a Sensualità a corte e le imitazioni flop

In una serata fiacca come quella di ieri, oltre a Sabrina Salerno, ha brillato anche Fabio Rovazzi. Ospite della terza puntata di GialappaShow, il cantante è stato protagonista dell’immancabile sketch di Sensualità a corte (nella prima puntata ci fu Fedez), dove è stato lo psicologo di "Madre" – convinta di essere in ovulazione – senza però riuscire a non abbandonarsi alla passione con lei, salvo poi abbandonarla improvvisamente "per andare a prendere le sigarette" senza fare più ritorno.

Se lo sketch di Marcello Cesena si conferma una certezza per il programma, molto meno ispirate sono state le imitazioni. La Ilary Blasi di Valentina Barbieri ha funzionato a tratti (forse quelli meno "burini" ed eccessivamente calcati) così come il Flavio Insinna di Ubaldo Pantani, conduttore di "4 Funerali" dopo essere rimasto a piedi, cacciato dalla Rai per fare spazio a Pino Insegno. La parodia di Mare Fuori di Gigi e Ross non ha invece rispettato le attese, al pari di quella di Annalisa di Brenda Lodigiani, a tratti horror tra versetti e parole in francese e movenze ballerine senza senso.

