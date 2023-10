Giacomo Urtis dimentica Corona con un giovanissimo tiktoker: chi è il suo nuovo flirt Dopo la sofferenza per un amore non ricambiato, pare che il chirurgo abbia ritrovato il sorriso accanto a un altro giovane uomo, ma il web è dubbioso.

Giacomo Urtis, il chirurgo delle celebrities, ha passato molto tempo a dichiararsi perdutamente innamorato di Fabrizio Corona, con il quale aveva addirittura annunciato un imminente matrimonio. Dopo la clamorosa smentita dello stesso Corona, il rapporto tra i due pare si sia inclinato e Urtis ne avrebbe anche sofferto molto. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate, perché il noto chirurgo potrebbe già essere alle prese con un nuovo flirt. Di chi si tratta? Vediamolo.

Nuovo flirt per Giacomo Urtis: ecco chi è

Agli utenti dei social non sfugge proprio nulla, e infatti i fan di Urtis si sono immediatamente accorti della presenza di un ragazzo giovane e misterioso in molti video e in molte immagini postate da lui su Instagram. Ecco allora che arriva l’ipotesi di un nuovo e freschissimo flirt per il chirurgo, con un ragazzo che poi tanto misterioso non è, poiché si tratterebbe del tiktoker napoletano 19enne Giuseppe D’Anna.

Nelle ultime settimane, sul profilo social di Urtis sono apparsi effettivamente molti video, stories e immagini che lo ritraggono in compagnia del ragazzo. Al momento non è arrivata alcuna conferma in merito a una relazione sentimentale, ma le immagini potrebbero tranquillamente far pensare che tra i due possa esserci davvero del tenero. Urtis avrà davvero dimenticato Corona? O tra lui e D’Anna c’è solo amicizia? Si attendono nuovi sviluppi.

Coppia Giacomo Urtis e Giuseppe D’Anna: il web è dubbioso

Dopo la questione con Fabrizio Corona, non tutti sul web tendono a credere a primo impatto a ciò che rivela o mostra Giacomo Urtis in merito alla vita sentimentale. Questo perché, ricordiamolo, mentre Urtis professava amore profondo per Fabrizio Corona e una relazione così solida da voler convolare a nozze, d’altra parte lo stesso Corona smentiva categoricamente ogni cosa.

Alla luce di questo, il web si dice ora dubbioso anche sulle immagini mostrate da Urtis in compagnia di Giuseppe d’Anna, una storia che potrebbe essere nata solo a favore del pubblico (per far parlare ancora un po’ di sé, in sostanza) piuttosto che per un affetto sincero. Ma il dubbio proviene anche da un altro motivo: il tiktoker 19enne è diventato famoso proprio per un’altra "storia d’amore", ovvero con una donna 76enne (con tanto di proposta e gender reveal). Storia che poi si è scoperto essere stata inventata poiché l’anziana in questione altro non era che sua nonna.

Insomma, i dubbi a questo punto sono più che leciti, e per avere qualche certezza non rimane che attendere. Chi vivrà, vedrà.

