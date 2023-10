Gf Vip, Antonella ed Edoardo sul maxi schermo a Time Square: i Donnalisi commentano I fan dei due gieffini, che ormai non stanno più insieme da tempo, hanno fatto proiettare a New York una fancam della coppia. Ecco come hanno reagito loro.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, detti Donnalisi, è stata tra le più tormentate della storia del Grande Fratello Vip. E se i due sono ormai separati da mesi e più volte hanno negato qualsiasi possibilità di tornare insieme, i loro fan sembrano proprio non volersi arrendere. L’ultima trovata per manifestare il loro amore per la coppia? Proiettare una fancam di loro due su un maxi schermo di Time Square, nientepopodimeno che a New York. Ma vediamo come hanno reagito i due protagonisti a una tale sorpresa.

Edoardo e Antonella commentano la sorpresa dei fan

Vedere una propria foto su un maxi schermo di una delle piazze più popolari al mondo in una delle città più famose del globo, non è certo da tutti. Ma a dirla tutta non se lo aspettavano nemmeno Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, improvvisamente, hanno visto una loro immagine su un maxi schermo di Times Square a New York.

Loro, molto distanti ormai da diversi mesi, non centrano nulla in questo. A fare questa grande sorpresa alla ex coppia sono stati i loro fedelissimi fan che hanno voluto dimostrare il loro amore per i Donnalisi anche a distanza di tempo dalla loro separazione.

Pur non avendo alcuna intenzione di tornare insieme, i due hanno apprezzato molto il gesto d’affetto dei loro fan ed entrambi hanno commentato la sorpresa per ringraziarli con il cuore. "È stato un gesto di affetto stravolgente. Al di là di tutto, vi voglio bene", ha scritto Donnamaria; mentre la Fiordelisi ha commentato scrivendo: "Grazie, bellissimo gesto al di là di tutto. Almeno siamo stati a New York".

Ritorna di fiamma dei Donnalisi? Difficile da credere

I fan non mollano la presa tanto facilmente e la speranza che Edoardo e Antonella possano tornare insieme non svanirà mai del tutto. I due, però, dopo tanti tira e molla, sembrano essersi lasciati definitivamente mettendo la parola "fine" al loro rapporto nato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Entrambi hanno più volte escluso un possibile ritorno di fiamma, per questo le speranze dei fan sembrano in realtà poter rimanere appunto solo speranze.

A dare la propria opinione su questo è stato anche Edoardo Tavassi, compagno di viaggio dei due ragazzi all’interno del reality. "Non mi piace quando una coppia si lascia, ma se devi stare male allora è meglio per la felicità di entrambi – ha detto Tavassi in un’intervista a Tag24 – Non pensavo si lasciassero perché li vedevo veramente presi. Però non si sa mai, potrebbero tornare insieme!". La speranza, come si dice, è l’ultima a morire.

Potrebbe interessarti anche