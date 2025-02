Gerry Scotti, il suo appartamento nel centro storico di Milano: una casa raffinata ed elegante Il co-conduttore di Sanremo, stasera al suo debutto all'Ariston, condivide un loft con la compagna, l'architetto Gabriella Perino, in stile minimalista e chic.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Mancano una manciata di ore all’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora, infatti, partirà stasera, con al timone Carlo Conti, affiancato in questa prima serata da due colleghi e amici: Gerry Scotti e Antonella Clerici. Per la padrona di casa di È sempre Mezzogiorno non è certo la prima volta sul palco dell’Ariston, mentre per il volto Mediaset è un vero e proprio debutto, arrivato all’età di 68 anni, dopo ben due inviti mai andati a buon fine. "Carlo quest’anno mi ha trovato nel giro buono, è stato diretto: ‘Datemi una mano che ho 30 canzoni da presentare se no sembro un jukebox’. Mi cercava da giorni ma sul mio telefono il suo contatto era bloccato. Non so chi sia stato, forse mia nipote per sbaglio. Così lui mi cercava e non riusciva a parlarmi. Mi ha dovuto contattare da un altro cellulare", ha dichiarato il conduttore al Corriere della Sera, parlando di questa sua nuova avventura in Rai. Trasferimento sulla costa ligure per il celebre presentatore, che dovrà lasciare momentaneamente la sua dimora milanese per presentare Sanremo. Ma vi siete mai chiesti dove vive Gerry Scotti, e come è la sua casa? Scopriamolo insieme.

Dove vive Gerry Scotti, la sua casa storica ed elegante in centro a Milano

Da buon lombardo quale è Gerry Scotti non poteva che vivere a Milano. È nella città meneghina che il conduttore lavora da una vita, ben 43 in Mediaset, ed è qui che vive insieme alla sua compagna, l’architetto Gabriella Perino. La casa di ‘Zio Gerry’, acquistata nel 2011, si trova in uno dei quartieri storici e più centrali della metropoli, tra Sant’Ambrogio e Carrobbio. Ovviamente anche la palazzina in cui risiede è storica: qui Scotti ha un ampio loft al settimo piano, curato negli arredamenti interni dal talento di Perino. Lo stile è minimalista e chic, e a farla da padrone sono i toni chiari dei mobili, mentre il pavimento è in parquet color noce, impreziosito dalle inconfondibili nuance di molti tappeti persiani. Leggermente più scuro del resto, invece, il divano del soggiorno, così come la camera da letto, in cui sono presenti pezzi di antiquariato. Tanti i quadri con colori sgargianti e le foto sparse qua e là, come pure i vari premi e riconoscimenti conquistati nel corso della sua lunga carriera.

Potrebbe interessarti anche