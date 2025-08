Garlasco in tv: la mamma di Sempio, l’ex pompiere ‘sciupafemmine’ e l’alibi che traballa La madre di Andrea Sempio è tornata a parlare del biglietto del parcheggio di Vigevano ricordando la sua frequentazione in un’intervista: cosa ha detto

Non conosce sosta il dibattito intorno al delitto di Garlasco. Mentre le indagini sull’della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi proseguono, infatti, a rompere il silenzio è stata ancora una volta la madre di Andrea Sempio. Dopo avere ribadito l’innocenza del figlio a Morning News pochi giorni fa, la signora Daniela è tornata a parlare dell’ormai famoso scontrino del parcheggio di Vigevano in un’intervista a Telelombardia. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: la madre di Andrea Sempio parla dello scontrino e dell’ex pompiere

Dopo lo sfogo dello scorso mercoledì ai microfoni di Morning News in collegamento con Dario Maltese su Canale 5, la mamma di Andrea Sempio è tornata in tv per ribadire l’innocenza del figlio, attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. In un’intervista a Telelombardia, infatti, la signora Daniela ha parlato nuovamente del biglietto del parcheggio di Vigevano risalente a quel tragico 13 agosto del 2007 che, a suo avviso, scagionerebbe Sempio. Nonostante lo scontrino non costituisca un alibi (gli orari non corrisponderebbero all’omicidio), la madre ha ribadito una volta di più come esso appartenga al figlio. In tanti avevano infatti ipotizzato che fosse stata lei a recarsi a Vigevano quella mattina, magari per incontrarsi con l’ex pompiere ‘sciupafemmine’ con il quale avrebbe avuto una relazione extraconiugale.

"Io questa persona a Vigevano non l’ho mai incontrata. Ci siamo visti 3-4 volte, poi lui non abitava a Vigevano, non abitava a Gambolò. Abitava da tutta un’altra parte. Se mi avessero visto, che so, da tutt’un’altra parte può essere" ha dichiarato la signora Daniele, sottolineando: "Mi sembra strano che lui abbia detto che si ricorda di avermi visto a Vigevano quando a Vigevano non ci siamo mai visti. Perché a me sta cosa sembra strana. Non lo so cosa può aver detto, non lo so. Non ne ho idea". C’è chi lo chiamava "mandrillone" Daniela Ferrari spiega: "È sempre stato così. Perché poi lui è convito di essere bellissimo, intelligentissimo… ".

La madre di Andrea Sempio ha negato anche che ci siano stati dei contrasti col marito a causa di questa frequentazione ("Lui ha le sue amiche, io ho i miei amici. Questo è uno che ci provava con tutte, da 0 a 90 basta che respirano") e ha parlato del suo ultimo incontro con l’ex pompiere: "L’ultima volta che l’ho incontrato fisicamente di persona è stato nel 2009 per Natale. Che già non ci sentivamo più, perché lui aveva un’altra compagna al funerale di sua mamma qua a Garlasco". Successivamente la mamma di Sempio si è difesa ancora, aggiungendo di non avere nulla da nascondere nei messaggi ("Se li trovano, leggeranno anche le mie risposte") e si è detta sicura dell’innocenza del figlio: "Una cosa è certa: quel giorno sono andata a Gambolò, sono tornata alle 10 meno 10 e mio figlio era a casa. Su questo non c’è alcun dubbio".

