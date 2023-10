Gabriele Cirilli, l’inaspettata stoccata al vecchio amico Enrico Brignano: cosa ha detto Il comico abruzzese ha svelato un inedito retroscena privato sul rapporto d’amicizia col collega romano nel corso dell’intervista al podcast “Tintoria”

Gabriele Cirilli e un affondo a sorpresa. Il comico abruzzese ha lanciato una stoccata al vecchio amico Enrico Brignano nel corso dell’ampia intervista concessa a Tintoria. Nel corso della 179esima puntata del podcast condotto da Daniele Tinti affiancato da Stefano Rapone, infatti, Cirilli ha svelato un inedito retroscena privato sulla relazione d’amicizia col collega, spiegando perché i rapporti si sono affievoliti col tempo. Scopriamo cosa ha detto.

Gabriele Cirilli a Tintoria: la frecciatina a Enrico Brignano

Ospite dell’ultimo episodio di Tintoria, Gabriele Cirilli ha ripercorso in compagnia di Daniele Tinti e Stefano Rapone la sua carriera, dagli esordi e il successo con il personaggio di Tatiana a Zelig e l’iconico tormentone "Chi è Tatiana?" fino allo sbarco in pianta più o meno fissa in televisione, dalle serie come Un medico in famiglia ai talent come Ballando con le stelle e Il cantante mascherato e la consacrazione come "spalla" di Carlo Conti insieme a Francesco Paolantoni a Tale e quale show.

Nel corso della chiacchierata del podcast Gabriele Cirilli ha ovviamente avuto modo di raccontare anche dei retroscena legati alla sua carriera, partendo dai tempi in cui frequntava la scuola di recitazione Gigi Proietti insieme agli amici Flavio Insinna ed Enrico Brignano. Proprio riguardo a quest’ultimo il comico abruzzese classe 1967 si è concesso una frecciata. Cirilli ha infatti spiegato come il duo con il comico romano fosse una squadra affiatata, almeno fino a quando i rapporti non sono andati ad affievolirsi e i contatti a farsi sempre più rari. Il comico di Sulmona ha infatti raccontato – sempre con la sua solita ironia – che, malgrado una grande amicizia lo legasse a Brignano, quest’ultimo si sarebbe fatto sempre più distante col passare del tempo.

"Con Enrico c’era tanta, tanta amicizia. Poi il successo lo ha portato verso una strada di… (…) Mi sono spiegato…" ha dichiarato Gabriele Cirilli, rivelando così come sia rimasto un po’ deluso da questo atteggiamento spesso e volentieri dettato dagli impegni lavorativi e non del comico romano, nonostante i buoni rapporti: "Lo direi anche davanti a lui, gli voglio molto bene, siamo come fratelli… Ma tu lo chiami e: ‘Ciao, come stai?’ e lui risponde: ‘Scusa, sto facendo un rogito, ciao’".

