Alessandro Della Giusta, chi è la star del web che ha svelato i segreti di Fedez a Sanremo La storia e la scalata al successo dello youtuber friulano, dal basket ai video d’inchiesta tra quartieri pericolosi e truffe svelate fino alla verità su Fedez

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ormai da anni è tra gli youtuber italiani più seguiti di sempre, ora Alessandro Della Giusta sta facendo parlare di sé anche e soprattutto nel mondo del gossip, della cronaca rosa e non solo. Il content creator friulano ha infatti raccontato tutti i retroscena dei giorni di Fedez al Festival di Sanremo 2025, dalla crisi dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni fino alla verità sul ritiro sfiorato. Ma chi è Alessandro Della Giusta sul web? Scopriamo tutta la sua storia.

Chi è Alessandro Della Giusta: le inchieste e il successo su YouTube

Nato a Udine il 15 ottobre del 1998, Alessandro Della Giusta cresce a Cormons, un piccolo paesino friulano a pochi chilometri dal confine sloveno. Innamorato del basket, fin da piccolo coltiva il sogno di diventare un giocatore professionista girando per l’Italia, salvo poi decidere di rinunciare e tornare in Friuli dai genitori. Qui inizia a dedicarsi al mondo dei social e nel 2018 sbarca su YouTube con il suo primo video, un vlog in cui racconta un suo viaggio negli Stati Uniti. Il successo non tarda ad arrivare (basti pensare che il suo secondo video, pubblicato due settimane più tardi, vanta oggi 3 milioni di visualizzazioni) e Alessandro si impone come uno degli youtuber più seguiti in Italia.

I video di Alessandro Della Giusta sono dedicati soprattutto all’attualità, dalle inchieste alle truffe fino all’esplorazione di quartieri dimenticati in giro per il mondo, sempre con il suo inconfondibile stile e ritmo di narrazione. Tra i suoi video più famosi c’è sicuramente quello della ‘aggressione’ subita allo Zen di Palermo. Nel 2022 fonda la sua società, Adg srl, con un team di oltre 15 collaboratori che lo affianca sia nella parte più aziendale e commerciale sia nella parte più ‘pratica’ come l’editing e il montaggio dei suoi video. Oggi il suo canale conta 1,2 milioni di iscritti e alcune sue clip sono diventate virali sia su TikTok che su Instagram.

Il video e la verità su Fedez a Sanremo

Tra i contenuti più virali pubblicati da Alessandro Della Giusta sul suo canale YouTube (capace di ottenere più di mezzo milione views in meno di 24 ore) c’è anche il racconto della settimana sanremese di Fedez. Lo youtuber friulano ha infatti affiancato il rapper nel corso del Festival di Sanremo, seguendo il suo (complicato) percorso nella kermesse. A pochi giorni dalle prime prove, infatti, il rapper fu travolto dai gossip diffusi da Fabrizio Corona a Falsissimo sul passato con Chiara Ferragni e la presunta relazione extraconiugale con Angelica Montini. Superata la crisi (che lo portò anche a pensare il ritiro), Fedez ha chiuso il Festival con un ottimo quarto posto e gli applausi del pubblico per la sua "Battito".

