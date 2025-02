Fedez, l'affondo di Selvaggia Lucarelli: "Poteva fermare Corona, perché non l'ha fatto?". E arriva il "vaticino" su Sanremo La giornalista critica l'ultimo post del cantante su Corona che, invece, spiega quanto sia amico del rapper e ne prevede la vittoria all'Ariston

Continua la telenovela sui tradimenti dei furono Ferragnez, con il disvelamento di intrighi, bugie e corna incrociate in abbondanza, grazie agli "scoop" (mah) firmati dall’ex agente di paparazzi Fabrizio Corona. Nei mesi passati, mentre lanciava "esclusive", però, per ammissione dei due interessati, Corona è stato comunque molto vicino al rapper, tanto da far sospettare che queste presunte "bombe" degli scorsi giorni non siano stati esattamente fulmini a ciel sereno per il cantante che, tra l’altro, si appresta a salire sul palco di Sanremo 2025.

In giorni in cui si potrebbe parlare anche di tutti gli altri 29 partecipanti, uno dei quali, Emis Killa, costretto a rinunciare per una gatta da pelare ben più pesate e rilevante in quanto a interesse pubblico, rispetto a una lunga storia di corna, in quanto coinvolto nell’inchiesta sul marcio nel mondo degli ultrà milanesi, si parla invece solo di lui, Fedez, il marito fedifrago anzi no, il poverino cornificato, comunque l’anima tormentata dalla sua fragilità. Una storia appassionante, che però a qualcuno suona non senza contraddizioni.

E le notizie di oggi, queste contraddizioni le rilanciano. A rispondere al solito momento di sfogo social di Fedez, che dice di aver sbagliato a "confidarsi con Corona in un momento di debolezza", Selvaggia Lucarelli risponde con quel po’ di senso della realtà che serve per farsi la domanda che si stanno facendo in molti, ovvero, perché mai, davanti alle rivelazioni dell’ex agente dei paparazzi, Fedez non abbia mai pensato, nei mesi scorsi, non solo di denunciarlo, ma nemmeno di alzare la voce più di tanto? Scrive Lucarelli, riferendosi a Fedez: " è un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone. Un anno di anteprime sui cavoli tuoi. E hai continuato a raccontargli i fatti tuoi, ben sapendo a chi li stavi raccontando. E certo non ignorando l’uso che ne faceva. Adesso la narrazione è diventata che la pianta infestante (che sarebbe Fabrizio Corona, ndr) ha fatto tutto da sola. E tu, vittima, subivi". E poi, l’affondo finale: "Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone. E invece ti sei fermato, sì, ma solo perché è il primo video in cui anziché fare male agli altri ti è arrivato il rinculo".

Intanto, Corona, rassicura tutti, parlando del feeling con Fedez, e "vaticinandone" pure la vittoria a Sanremo 2025: "Nell’ultimo periodo siamo molto molto amici. In media stavamo 40 minuti al telefono. Mi è sembrato tutto così stranamente normale. Le telefonate non erano registrate, noi abbiamo registrato la telefonata clou. Credo nell’amicizia e non abbiamo assolutamente perso l’amicizia" spiega Corona, per chi ancora avesse qualche dubbio. Infine aggiunge: "Posso dire una cosa? Fedez vincerà Sanremo, anzi vi invito a votarlo".

