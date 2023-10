Fake Show con Max Giusti: le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata di stasera Si chiude questa sera la prima stagione del varietà di Rai 2, spostato per l’occasione al mercoledì: attesi anche Filippo Bisciglia e Valeria Graci

Fake Show – Diffidate dalle imitazioni finisce la sua cavalcata oggi mercoledì 18 ottobre 2023, in prima serata su Rai 2. Il varietà condotto da Max Giusti va infatti in onda con quella che sarà l’ultima puntata di questa prima stagione d’esordio, con il pubblico che già chiede a gran voce la conferma per la seconda. Spostato, per l’occasione, al mercoledì, anche questa sera Fake Show sarà costellato di ospiti e come di consueto tante, tantissime, nuove imitazioni. Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli di questo ultimo appuntamento.

Fake Show – Diffidate dalle imitazioni: gli ospiti dell’ultima puntata

In occasione dell’ultima puntata stagionale di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, non mancheranno ovviamente tanti nuovi ospiti. In studio, al fianco di Max Giusti, non mancheranno Francesca Manzini e Claudio Lauretta. Tra gli ospiti ci saranno invece Vittoria Castagnotto, Leonardo Fiaschi, Gianluca "Scintilla" Fubelli, I Panpers, Francesco Procopio; c’è tanta attesa anche e soprattutto per la partecipazione della comica Valeria Graci e, direttamente da casa Mediaset, del conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia. Come al solito tutti gli ospiti si cimenteranno in diverse ed esilaranti prove a tema imitazioni per conquistare il pubblico.

Le imitazioni e i giochi

Nell’ultimo appuntamento di Fake Show vedremo Leonardo Fiaschi nei panni di Amadeus con il suo show "Super Ignoti; Claudio Lauretta sarà invece Gerry Scotti, al timone del "Fake Show dei record", per poi diventare Vittorio Sgarbi. Maurizio Di Girolamo impersonerà Alberto Angela. Francesca Manzini porterà i suoi cavalli di battaglia: Loredana Bertè, Ilary Blasi e Mara Venier, mentre Fiaschi si cimenterà anche nell’imitazione di Christian De Sica. Gennaro Calabrese e Eliza G. imiteranno Flavio Insinna, Alessandro Borghese e Shakira.

Nel corso della serata non mancheranno diversi giochi, tra cui "La senti questa voce", che vedrà la partecipazione di Silvia Salemi, Mal e Cristina D’Avena. Simone Barbato e Vincenzo Albano presenteranno uno spazio dedicato alle Fake news e alle FakeStar, i sosia e gli imitatori dedicati ai grandi personaggi musicali, che – ancora una volta – saranno stabiliti dall’Intelligenza Artificiale.

Quando e dove vederlo in prima serata (mercoledì 18 ottobre 2023)

L’ultima puntata di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni con Max Giusti va in onda stasera in tv alle 21:20 su Rai 2. Streaming gratuito disponibile sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche